Polícia procura homem indiciado por matar e deixar corpo de ex-mulher dentro de caixa de isopor no PA

Foto:Divulgação Polícia Civil -A Polícia Civil informou que está à procura de José Aparecido Avelino, homem indiciado em inquérito policial como autor do feminicídio contra Madalena da Silva Santos, 28 anos.

Segundo a Polícia, José Aparecido Avelino fugiu do estado com as duas filhas.

A Polícia Civil procura José Aparecido Avelino, homem indiciado por matar e deixar corpo da ex-esposa dentro de uma caixa de isopor no Pará. Segundo a Polícia, ele fugiu do estado com as duas filhas.

A vítima, Madalena da Silva Santos, 28 anos, foi encontrada no dia 6 de julho no bairro da Cohab, em Castanhal, nordeste do estado. O corpo estava em estado avançado de decomposição dentro do banheiro da casa. O laudo de necropsia, feito pelo Instituto Médico Legal (IML), aponta que Madalena foi morta por estrangulamento.

De acordo com a Polícia, Avelino está com mandado de prisão decretado pela Justiça de Castanhal. As investigações indicam, ainda, que ele e a vítima mantiveram união estável por cerca de três anos, mas haviam separado há três meses do dia do crime.

Testemunhas disseram à Polícia que Avelino não deixava Madalena ficar com as crianças, após a separação, e que ele usava um nome falso onde morava, sendo conhecido por Lucas.

Informações sobre o caso podem ser repassadas à Polícia de forma anônima pelo Disque Denúncia 181.

Por G1 PA — Belém

09/08/2019 21h26

