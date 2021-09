Justiça homologa recuperação de grupo que deve R$ 43 milhões em MT

O Grupo Francio, empresa do segmento agrícola com mais de 50 anos de fundação, obteve através da justiça do estado de Mato Grosso a homologação de seu plano de recuperação judicial no montante de R$ 43 milhões.

A decisão foi publicada na última sexta-feira (27), pela 1ª Vara Cível de Sorriso (MT).

A aprovação do Plano de Recuperação Judicial do Grupo buscou garantir o pagamento de todos os credores e a saúde financeira da empresa.

As dívidas começaram devido à crise na atividade agrícola entre os anos de 2012 e 2013, período em que o Grupo buscou empréstimos em bancos estrangeiros com cotação em dólar (que oscilou em mais de 30% nos últimos anos), e a juros elevados.

“Apesar de já ter sofrido crise, o setor agrícola nos últimos anos apresenta sinais positivos , e mesmo com a pandemia causada pela Covid-19 ter colocado o Brasil novamente em recessão, o agronegócio que, aliás, representa cerca de 1/3 (um terço) do produto interno bruto (PIB), mostrou ser uma exceção, e contribuiu sobremaneira para amenizar a intensidade do desastre econômico no país, por isso, a manutenção do Grupo gera inúmeros benefícios sociais e econômicos”, destacam os advogados Marco Aurélio Mestre Medeiros e Alex Mattos.

Com sede em Sorriso (distante 397 km de Cuiabá-MT), o Grupo Francio atua também no Acre e Amazonas, nos segmentos de agricultura, avicultura e pecuária bovina. Com o tempo o Grupo expandiu as atividades para os setores madeireiro, ceramista e contábil.

Fonte:Da Redação

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...