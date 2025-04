Justiça leiloa porsche de Val Marchiori por dívida de meio milhão

O processo teve início após cobrança de um empréstimo não quitado por Val Marchiori. | Reprodução/Instagram

Empresária perdeu recurso contra venda do veículo para quitar dívida de mais de R$ 500 mil com o Banco do Brasil.

Adisputa judicial envolvendo Val Marchiori e o Banco do Brasil teve novo avanço com a negativa de um recurso apresentado pela empresária. Ela tentava anular o leilão do veículo Porsche Cayenne, que foi arrematado após decisão judicial.

O processo teve início após cobrança de um empréstimo não quitado por Val Marchiori. A dívida, somada a encargos e juros, ultrapassa R$ 500 mil. A Justiça incluiu o Porsche Cayenne entre os bens a serem usados para abatimento parcial do débito.

Avaliado em aproximadamente R$ 190 mil, o carro foi arrematado por R$ 112 mil, após 16 lances. A defesa da empresária argumentou contra o leilão, alegando irregularidades processuais. No entanto, o juiz responsável manteve a decisão e confirmou a legalidade da execução.

Novo proprietário enfrentou bloqueios judiciais

Após o arremate, o comprador enfrentou dificuldades para realizar a transferência do veículo, que estava bloqueado por outras ações judiciais envolvendo Val Marchiori. A liberação definitiva ocorreu somente após novo pedido à Justiça, atendido no dia 10 deste mês.

Dívida de Val Marchiori ainda não foi quitada

Mesmo com a venda do Porsche, o valor arrecadado não foi suficiente para quitar a dívida total. Com isso, o processo segue em andamento e outros bens de Val Marchiori podem ser alvo de bloqueio judicial nos próximos meses.

Fonte: DOL e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/16:13:21

