MEC e Fiocruz criam rede de apoio a cursinhos populares

Nova rede nacional vai reforçar cursinhos para o Enem. | Rovena Rosa/Agência Brasil

Com investimento inicial de R$ 24,8 milhões, a iniciativa vai apoiar 130 projetos voltados a estudantes da rede pública, com foco em inclusão social e racial.

Nem sempre o acesso ao ensino superior se dá apenas por mérito acadêmico ou vocação. Para muitos jovens brasileiros, especialmente os que enfrentam barreiras sociais e econômicas, chegar à universidade depende de muito mais: acesso à informação, orientação adequada e preparação de qualidade. Pensando nisso, o Ministério da Educação (MEC), em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), lançou uma nova iniciativa que pretende fortalecer cursinhos populares em todo o país.

A partir desta terça-feira (22), estarão abertas as inscrições para integrar a Rede Nacional de Cursinhos Populares (CPOP), projeto que vai selecionar 130 propostas de cursinhos gratuitos focados na preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e outros vestibulares. O edital já está disponível no site da Fiocruz, e as inscrições devem ser feitas por meio da plataforma Prosas até o dia 6 de maio. O resultado com a lista dos inscritos será divulgado no dia seguinte, no portal do MEC.

Segundo o edital, terão prioridade na seleção os cursinhos que não contam com nenhum tipo de apoio financeiro – seja ele direto ou indireto. A proposta da rede é fornecer suporte técnico e recursos para instituições que atendem majoritariamente jovens da rede pública em situação de vulnerabilidade, como pessoas negras, indígenas, com deficiência e de baixa renda.

As iniciativas inscritas deverão seguir as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio e abranger o conteúdo exigido pelo Enem, com carga horária mínima de 20 horas semanais. Além disso, será obrigatório oferecer atividades complementares voltadas à promoção da saúde, da cidadania, da inclusão e de uma formação antirracista e anticapacitista.

DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO À UNIVERSIDADE

Para o presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas (Ubes), Hugo Silva, a rede representa um passo decisivo na democratização do acesso à universidade. “Em um país marcado pela desigualdade, são nesses espaços, em conjunto com a política de cotas, que se constroem estratégias e ferramentas para avançar na educação superior para juventude periférica”, afirma.

“Por isso, é urgente que esses cursinhos sigam existindo e se inscrevam no edital da Rede Nacional de Cursinhos Populares, para obter apoio didático, financeiro e de capacitação para professores”, acrescenta Hugo.

INVESTIMENTO E APOIO

O projeto contará com um investimento inicial de R$ 24,8 milhões para o biênio 2024-2025, o que permitirá atender até 5.200 estudantes ainda no primeiro ano. A meta é ampliar esse alcance ao longo dos próximos anos: até 2027, a previsão é de que cerca de 324 cursinhos populares recebam apoio, totalizando R$ 99 milhões investidos.

A CPOP nasce com uma missão ambiciosa: fortalecer os cursinhos comunitários, alinhar sua estrutura pedagógica ao Enem, aumentar o acesso de grupos historicamente excluídos às universidades públicas e, com isso, renovar o interesse da juventude brasileira pela principal porta de entrada no ensino superior federal.

Fonte: Agência Brasil e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 22/04/2025/16:16:33

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, ou pelo canal uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique nos links abaixo siga nossas redes sociais:

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...