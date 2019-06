Justiça nega outra vez liberdade de jovem acusado de atirar no fazendeiro Brizola na Vila Isol em Novo Progresso

(Foto:Reprodução redes social)- Justiça nega liberdade provisória a acusado de atirar em esposo da amante no distrito de “Vila Isol em Novo Progresso”.

Em audiência realizada nesta sexta-feira (31), a justiça de Novo Progresso negou outra vez o pedido de liberdade ao técnico de informática “Joel da Silva Hilário”, acusado de atirar contra o esposo da amante [Brizola] no distrito de Vila Isol [ km 1000] em Novo Progresso.

Entenda o Caso

*Amante de 18 anos se entrega a policia e alega legitima defesa- “ele tentou me matar com uma faca”…

Desta vez o MMº Juiz de Direito JULIANO MIZUMA ANDRADE respondendo pela vara criminal de Novo Progresso negou mais um pedido de liberdade provisória feito pela defesa do técnico de informática “Joel da Silva Hilário” de 19 anos, acusado de atirar contra o esposo [Brizola] da amante no distrito de Vila Isol [ km 1000] em Novo Progresso. ” Verifico que não houve alteração da quadra fática, estando a prisão preventiva devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em circunstâncias concretas da pratica delituosa restando evidente que as medidas do art. 319 do CPP não surtiriam efeito almejado para proteção da ordem pública, mormente diante do clamor social gerado por este delito”decidiu.

Joel está preso desde o dia 14 de Novembro de 2018,quando se entregou espontaneamente na delegacia de policia da cidade de Itatuba onde esta a disposição da Justiça.

Em depoimento à Polícia Civil, Joel negou que tivesse intenção de matar que foi legitima defesa, que estava em pânico.

A audiência foi realizada no dia 30 de maio, teve inicio as 09h00 com com tomada de depoimento de acusação de defesa de JOEL DA SILVA HILARIO e MARIA ALCELIN acusada de ser amante de Joel e terem premeditado o crime. Maria Alcelin continua com prisão domiciliar em Novo Progresso.

Os réus tem cinco dias para alegações finais, e o processo esta concluso para julgamento.

O juiz esclareceu também que a concessão de liberdade aumentaria a preocupação da sociedade com o senso de impunidade.

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...