Justiça pede prisão da influencer paraense Kat Torres

Kat Torres já estaria à diposição da Justiça brasileira após deportação dos EUA Foto:| Reprodução

Vara Federal Criminal expediu mandado de prisão da ex-modelo por expor pessoas a condições análogas à escravidão nos Estados Unidos.

Um caso que repercutiu no Brasil inteiro, envolvendo o nome de uma influenciadora nascida em Belém, ganhou novos contornos na última semana. Katiuscia Torres Soares, mais conhecida como Kat Torres, teve o mandado de prisão expedido pela 5ª Vara Federal Criminal de São Paulo.

Sob a acusação de expor pessoas a condições análogas à escravidão nos Estados Unidos, a decisão da Justiça brasileira enquadra a ex-modelo, coach e autodeclarada “guru espiritual” e “bruxa” no artigo 149 do Código Penal, o qual prevê pena de 2 a 8 anos de reclusão, além de multa.

Ademais, segundo o jornal O Globo, Kat Torres já estaria em solo brasileiro após ser deportada, onde segue à disposição da Justiça. A deportação, inclusive, teria se dado por conta de irregularidades no visto da paraense.

Foi determinada, ainda, a quebra de sigilo telefônico e de dados telemáticos de aparelhos pertencentes a Kat Torres. O caso da influenciadora corre em sigilo e as investigações são realizadas pela Polícia Federal.

Na última semana, o Ministério Público de São Paulo ouviu supostas vítimas, as quais declararam que Kat teria praticado extorsão, charlatanismo, prostituição forçada, entre outros possíveis crimes. Com o discurso que a paraense apresentava nas redes sociais, ela teria conseguido convencer diversas mulheres a entrarem no esquema e se mudarem para os EUA, onde teriam sido vítimas das ações criminosas.

ENTENDA O CASO

A coach e modelo Kat Torres está no centro de uma polêmica que envolve acusações de estelionato religioso, extorsão, aliciamento e charlatanismo. Ela ficou conhecida por prometer, por meio das suas orientações, “mudança de vida, evolução espiritual e relacionamentos de sucesso”, como está descrito no seu site.

Ela foi presa em 2 de novembro, nos Estados Unidos, no Maine, fronteira com o Canadá, junto de Letícia Maria Alvarenga e Desirrê Torres, outras duas brasileiras que teriam adotados os conselhos da coach.

KAT TORRES

Nascida no bairro da Pratinha, em Belém, Katiuscia Torres Soares começou a história dela na capital paraense e depois foi tentar a vida de modelo pelo Rio de Janeiro. Depois, ela engatou uma carreira internacional e fez trabalhos para Victoria ‘s Secrets, Gillette, LÓreal e outras marcas pela França e Estados Unidos, onde se estabeleceu.

Segundo o seu site oficial, Kat Torres mora em Manhattan, Nova York, e se define como modelo, comediante e atriz. Torres também publicou um livro intitulado de “A Voz – Uma história de superação, crescimento espiritual e felicidade”.

Nas redes sociais, ela chegou a reunir mais de dois milhões de seguidores. Atualmente, o perfil foi removido do Instagram.

Em 2013, a ex-modelo se tornou notícia ao dizer que era namorada do ator Leonardo DiCaprio. Na época, os dois foram fotografados juntos em festas na França, onde ela morava.

COACHING

“Olá, Aqui é Kat!!! Você está pronto pra mudar de vida?! Reserve hoje mesmo o seu horário comigo, e veja a transformação acontecer! […] Se você já tentou de tudo, então você não tem nada a perder! Agende!” — diz o anúncio de “consulta pessoal com Kat Torres” disponível no site.

Para começar a transformação, os interessados são convidados a assinar o plano de coaching, que custa a partir de R$ 700, preço que pode variar de acordo com a cotação do dólar.

As orientações, segundo a descrição, eram feitas via Skype, e partiram de uma voz da qual apenas Kat ouvia, segundo ela mesma, detalhe que faz parte da trama que a consagrou como uma guru espiritual das redes. Os anúncios do site garantem, ainda, uma guinada de vida, tendo o sucesso da coach como exemplo.

“Todas as estratégias que fizeram a Kat sair de onde se encontrava e chegar aonde ela está: de menina pobre, depressiva e problemática, de vida sofrida de antes, à mulher realizada e bem-sucedida em todos os âmbitos da vida de hoje”. (Com informações do UOL).

Jornal Folha do Progresso em 21/11/2022

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...