Justiça pode suspender realização do Enem por “segunda onda”

As primeiras provas serão realizadas nos dias 17 e 24 de janeiro. |Foto: Antonio Cruz/Agência Brasil

A possível suspensão estaria relacionada ao crescimento exponencial de casos confirmados e mortes provocados pelo novo coronavírus.

Aárea técnica do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) sinalizou, nesta quarta-feira (6), que existe a possibilidade de que a Justiça Federal suspenda a realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em todo o país, em virtude do crescimento exponencial dos casos confirmados e das mortes provocadas pela Covid-19.

Segundo o Portal Nacional de Educação (PNE), um porta-voz do Inep teria afirmado que a aplicação da prova em janeiro foi tomada sem imaginar que “estaríamos no auge da segunda onda [da pandemia do novo coronavírus]” e garantiu que “podemos ver uma guerra de liminares nos próximos dias”.

As provas do Exame estão previstas para serem realizadas, presencialmente, nos dias 17 e 24 de janeiro e, virtualmente, em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. O cartão de confirmação, inclusive, foi divulgado ontem em meio aos mais recentes pedidos de entidades estudantis para o adiamento das provas também por causa da pandemia.

O PNE disse ainda que o Ministério da Educação (MEC) e o Inep não se pronunciaram oficialmente sobre o assunto.

Com informações de Pedro Fernandes/PNE

