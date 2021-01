WhatsApp irá dividir seus dados com o Facebook

(Foto:Reprodução) – Desde o início da quarta-feira (08), o WhatsApp começou a notificar os usuários sobre as mudanças em suas políticas de privacidade.

Todas as mudanças são obrigatórias e devem começar a valer a partir do mês que vem. “Ao tocar em aceito, você concorda com os novos termos e com a política de privacidade, que entram em vigor em 8 de fevereiro de 2021“, diz a notificação.

“Depois dessa data, você precisará aceitar as atualizações para continuar usando o WhatsApp. Você também pode visitar a Central de Ajuda se preferir apagar a sua conta e desejar obter mais informações”, completa.

Ou seja, o usuário terá que ceder suas informações pessoais obrigatoriamente, caso queira continuar a utilizar as funcionalidades do WhatsApp.

Política de privacidade

Em 2016 o WhatsApp fez uma mudança na sua política de privacidade, porém o usuário poderia negar o compartilhamento de conteúdo com o Facebook. O que não é possível nesta atualização recente.

O Facebook comprou em 2014 o aplicativo WhatsApp por nada mais do que R$ 16 bilhões. De acordo com comunicado na época, e integralização de dados entre os dois aplicativos possibilitaria que propagandas mais adequadas fossem apresentadas ao usuário.

Segundo o Facebook, a troca de informações do Whatsapp poderá servir também para aprimorar os serviços e experiências do usuário e entender como os serviços são usados, além de garantir mais segurança aos produtos.

Fim da privacidade das conversas do WhatsApp ?

Calma, suas conversas não serão expostas. O WhatsApp conta com a tecnologia de criptografia, o que, em outras palavras, significa que apenas o usuário e o remetente podem visualizar o conteúdo. Por outro lado, os chamados “metadados” podem ser compartilhados.

Mas o que seriam os metadados?

Os metadados são dados basicamente informações como o número de mensagens que você troca e com quais contatos. Isso servirá para entender seu comportamento. O facebook não terá acesso a conversa, mas saberá, por exemplo, que as 3h da madrugada você falou com seu psicólogo e quantas mensagens foram enviadas.

Isso também ajuda a identificar spam, já que é possível controlar que usuário X, mandou y mensagens com determinado tamanho para diversas pessoas.

Veja abaixo a lista de dados que serão compartilhados:

1- informações que você informou ao se cadastrar no aplicativo, como o número de telefone

endereço de IP

2-informações sobre o dispositivo utilizado ( como a localização)

dados de transações e pagamentos

3- informações sobre suas trocas de mensagens com outras pessoas (metadados)

Veja também a lista de empresas que terá acesso aos seus dados:

*Facebook Payments

*Onavo

*Facebook Technologies

*CrowdTangle.



por Lucy Tamborino

6 de janeiro de 2021, 18:32h

