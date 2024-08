Justiça suspende pesquisa eleitoral que apontava Gelson Dill na frente na corrida eleitoral 2024 em Novo Progresso

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). No entanto, em uma análise do sistema PesqEle Público, foi constatado que a pesquisa não cumpria com as exigências de detalhamento, como a especificação dos bairros pesquisados e o número de eleitores entrevistados em cada área. A ausência dessas informações comprometeu a confiabilidade dos resultados e, por isso, a Justiça determinou a suspensão imediata da divulgação.

A decisão foi proferida pela Dra. Soraya Muniz Calixto de Oliveira Juíza Eleitoral da 91ª Zona Eleitoral.

LEIA DECISÃO NA INTEGRA

20/08/2024

Número: 0600138-97.2024.6.14.0091

Classe: REPRESENTAÇÃO

Órgão julgador: 091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO PROGRESSO PA

Última distribuição : 19/08/2024

Valor da causa: R$ 0,00

Assuntos: Pesquisa Eleitoral – Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta

Segredo de Justiça? NÃO

Justiça gratuita? NÃO

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Partes Advogados

FRANCISCO GOMES DE SOUSA (REPRESENTANTE)

LUCAS RUFINO DA SILVA (ADVOGADO)

I L SOBRAL CARDOSO (REPRESENTADO)

Outros participantes

PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARÁ (FISCAL

DA LEI)

JUSTIÇA ELEITORAL

091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO PROGRESSO PA

REPRESENTAÇÃO (11541) Nº 0600138-97.2024.6.14.0091 / 091ª ZONA ELEITORAL DE NOVO PROGRESSO PA

REPRESENTANTE: FRANCISCO GOMES DE SOUSA

Advogado do(a) REPRESENTANTE: LUCAS RUFINO DA SILVA – PA37486

REPRESENTADO: I L SOBRAL CARDOSO

DECISÃO

Trata-se de representação com pedido de liminar proposta pela COLIGAÇÃO “PROGRESSO PARA

TODOS”, integrada pelos partidos: PODEMOS, FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA e UNIÃO

BRASIL em desfavor de I L SOBRAL CARDOSO / DESTAK PUBLICIDADE MARKETING

PESQUISA, instituto de pesquisas inscrito no CNPJ sob o nº11.634.861/0001-48, situada na Avenida

Angélica, nº 294, bairro jardim Santarém, ponto comercial, cep 68.030-300, email:

HIROMAR_STM@HOTMAIL.COM, pela possível prática de irregularidades no que tange ao

registro de pesquisa de opinião pública PA-08886/2024 , relativas às Eleições Municipais de 2024.

O Partido Representante afirma que no dia 14 de agosto de 2024, foi registrada pesquisa eleitoral

para o município de Novo Progresso, Estado do Pará, realizada entre 12/08/2024 e 14/08/2024, com

um universo de 500 entrevistados, tendo sido contratada pelo Senhor BRENO JOSÉ LUNARDI, no

valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais).

Alega que a pesquisa apresenta irregularidades que contrariam a resolução 23.600/2019 do TSE

quanto aos seguintes aspectos:

a)Irregularidade quanto a área física de realização do trabalho dada a impossibilidade de localização

no PESQUELE dos detalhamentos dos bairros e demais localidades onde ocorreram as pesquisas de

campo.

b) Irregularidades no plano amostral diante de divergências na ponderação quanto a nível de

escolaridade em comparação aos dados fornecidos pelo TSE e supostamente utilizados;

d) Ausência de dados referentes ao resultado da intenção de votos dos entrevistados para o cargo de

vereador do município de Novo Progresso.

e) Ausência de indicação do público alvo;

Assim, requer tutela de urgência para suspender a divulgação dos resultados da pesquisa, cominando-

se multa em caso de descumprimento da tutela, com base no art. 16, § 1º, da Resolução 23.600/2019 do

TSE.

Juntou documentos.

É o relatório. DECIDO.

Diz o Código de Processo Civil:

(…)

Art. 300 A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

(…)

Denota-se que a concessão de liminar é medida excepcional e deve observar os pressupostos legais.

No presente caso, restou comprovado o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora” restando viável a

concessão da tutela de urgência.

A Resolução 23.600/2019, do TSE, assim dispõe sobre as pesquisas eleitorais:

(…)

Art. 2º. A partir de 1º de janeiro do ano da eleição, as entidades e as empresas que realizarem

pesquisas de opinião pública relativas às eleições ou às candidatas e aos candidatos, para

conhecimento público, são obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, no Sistema de Registro de

Pesquisas Eleitorais (PesqEle), até 5 (cinco) dias antes da divulgação, as seguintes informações (Lei n°

9.504/1997, art. 33, caput, I a VII e § 1º):

I – contratante da pesquisa e seu número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no

Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ);

II – valor e origem dos recursos despendidos na pesquisa, ainda que realizada com recursos próprios;

III – metodologia e período de realização da pesquisa;

IV – plano amostral e ponderação quanto a gênero, idade, grau de instrução, nível econômico da

pessoa entrevistada e área física de realização do trabalho a ser executado, bem como nível de

confiança e margem de erro, com a indicação da fonte pública dos dados utilizados;

V – sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta de dados e do

trabalho de campo;

VI – questionário completo aplicado ou a ser aplicado;

VII – quem pagou pela realização do trabalho com o respectivo número de inscrição no CPF ou no

CNPJ;