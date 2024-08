Candidato mais rico – veja a lista de bens dos candidatos à Prefeitura de Novo Progresso

Prazo para que candidatos enviassem a declaração acabou na quinta-feira (15). (Foto:Arte Jornal Folha do Progresso)

Os quatro candidatos (prefeito e vice) a prefeito de Novo Progresso (PA) nas eleições de 2024 somam mais de R$10 milhões em bens declarados ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A declaração de patrimônio é obrigatória para quem disputa as eleições.

O Prefeito em exercício Gelson Dill (MDB), foi que declarou o maior valor em bens.

Confira abaixo, por ordem divulgada pelo TSE, o patrimônio declarado por cada candidato à Prefeitura de Novo Progresso-PA:

Candidato/Prefeito: Nome Completo:GELSON LUIZ DILL/ Total em Bens:R$ 7.792.411,75

*Depósito bancário em conta corrente no País

*CORRENTE:*R$ 50.598,90

*Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

*MOTO TRAXX: *R$ 2.500,00

Dinheiro em espécie – moeda nacional:R$ 80.000,00

Depósito bancário em conta corrente no País:R$ 24.312,85

Outros bens móveis:R$ 6.100.000,00

Outros bens imóveis

AREA DE TERRA RURAL:R$ 1.200.000,00

Outros bens imóveis

AREA DE TERRA RURAL:R$ 10.000,00

Benfeitorias

AREA DE TERRA:R$ 325.000,00

Nome Completo:JUSCELINO ALVES RODRIGUES Total em Bens:R$ 1.200.000,00

Casa

CASA RUA SANTAREM Nº 237:R$ 1.200.000,00

Vice-Prefeito – Nome Completo:UBIRACI SOARES SILVA

Total em Bens:R$ 635.350,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

UM VEICULO TOYOTA HILUX 4X4 ANO 2014 MODELO 2014:R$ 139.000,00

Quotas ou quinhões de capital

PARTICIPACAO SOCIETARIA COM 100% DAS QUOTAS DA EMPRESA U S S METAIS PRECIOSOS:R$ 100.000,00

Outros bens imóveis

POSSE DE UM IMOVEL RURAL DENOMINADO FAZENDA SANTA LUZIA:R$ 296.850,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

UM VEICULO CAMONETE TOYOTA HILUX CD 4X2 SR GASOLINA/ALCOOL ANO 2013:R$ 75.000,00

Casa

RUA TIRADENTES 681:R$ 24.500,00

Vice-prefeito-Nome Completo:ROSANA GONZAGA DOS SANTOS

Total em Bens:R$ 336.500,00

CASA:R$ 150.000,00

Veículo automotor terrestre: caminhão, automóvel, moto, etc.

CARRO:R$ 36.500,00

CASA:R$ 150.000,00

Fonte:Adecio Piran www.adeciopiran.com.br e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 20/08/2024/17:29:54:35:10

