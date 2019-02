Ladões furtam camionete do bispo de Marabá enquanto ele celebrava missa

Dom Vital tinha ido rezar missa numa Paróquia do Km 7 e foi surpreendido na hora de voltar para casa

As polícias Civil e Militar estão atrás de uma camionete Triton preta, de placa QDS-2533, que pertence ao bispo da Diocese de Marabá, Dom Vital Corbellini. (Foto :Reprodução)

Ela foi furtada na noite deste domingo, dia 4, enquanto o bispo celebrava missa na Paróquia São José Operário, no Km 7, Nova Marabá. Depois de perceber que o veículo tinha sido levado por ladrões, o bispo foi à Delegacia registrar Boletim de Ocorrência.

Em uma rede social, Dom Vital anunciou o roubo: “Quando acabou a missa não encontrei mais a camionete. Sensação triste. Não tinha mais a camionete. Estamos fazendo o Boletim de Ocorrência, junto com o padre Antônio de Pádua”.

Na manhã desta segunda-feira, dia 5, em contato com a Reportagem do Blog, o bispo disse que ainda não havia notícia de que o veículo tivesse sido encontrado pelas autoridades. “Se for encontrada (a camionete), é claro a devolução é justa. Queremos a camionete roubada”.

Fonte: Zedudu.

