Judiciário do Pará convoca mais 85 pessoas para estágio; confira a lista

(Foto: Reprodução) – O Judiciário convocou nesta sexta-feira, 13, mais 85 estudantes aprovados (as) para estágio nos níveis médio e superior do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA), na modalidade não obrigatória.

O Edital de Convocação 16/2024-GP foi publicado no Diário da Justiça de hoje.

As aprovadas e os aprovados têm até dois dias úteis para manifestar interesse na vaga, pelo email convocacaoespecial@ciee.ong.br a partir da data da publicação da chamada ou do encaminhamento do e-mail de convocação enviado pelo CIEE. Confira a lista dos convocados abaixo.

A Secretaria de Gestão de Pessoas solicita ainda que seja encaminhada por pelo convocacaoespecial@ciee.ong.br , em formato PDF, a documentação exigida para inclusão no programa de estágio, prevista no item 9.7 do Edital 01/2023 – SGP, no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da confirmação do interesse no estágio, por parte do candidato.

Em se tratando de candidatos com necessidades especiais, o laudo médico, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência, deverá ser juntado aos documentos. Não sendo comprovada a situação, o candidato figurará somente na condição de classificação geral.

Caso os prazos sejam encerrados em dia não útil, o mesmo será transferido para o dia útil subsequente. O não comparecimento do interessado no prazo previsto acarretará a eliminação no Processo Seletivo.

O setor de Estágio informa ainda que todos os candidatos devem ficar atentos aos seus e-mails cadastrados, assim como às publicações do Diário da Justiça. Apenas candidatos convocados devem entregar documentos. Outras informações, nos telefones (91) 3252-8018 / 8020.

Confira a lista de convocação:

COMARCA DE ABAETETUBA

MARIA CAROLINA MACEDO CARDOSO (Direito)

COMARCA DE ALTAMIRA

EDUARDA ELLYSE SOUSA DE LOUREIRO (Direito)

COMARCA DE ANANINDEUA

DIRCE MENDONÇA HERMES (Direito)

COMARCA DE BARCARENA

RITHELY CARDOSO POÇA DO ESPÍRITO SANTO (Direito)

COMARCA DE BELÉM

ANA ELIZA MELO DA SILVA (Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda )

LUCIANA FERREIRA DA CONCEICAO (Direito)

ALEXANDRE LUCAS SILVA SANTIAGO DE SOUZA (Direito)

HELEN KAROLINE DOS REIS ALEIXO (Direito)

VITOR HUGO NASCIMENTO MATOS DE MOURA (Direito)

DILON BRABO PEREIRA JUNIOR (Direito)

JAMILE ELKE DUARTE DE ATAIDE (Direito)

ENOCK MESQUITA FERRAZ JÚNIOR (Direito)

KETHERINY FERREIRA DE MORAIS (Direito)

TIAGO DA SILVA CONCEIÇÃO (Direito)

ALANIF CARDOSO VIANA (Direito)

JOÃO LUCAS DA COSTA SILVA (Direito)

SUELEN AZEVEDO DE JESUS (Direito)

THIAGO HENRIQUE SIQUEIRA ARIAS (Direito)

ROSANA BORGES DE SOUSA ALMEIDA (Direito)

RENAN MALCHER PEREIRA (Direito)

CAIKY DE OLIVEIRA PINHEIRO (Direito)

ELLEN CAMILA DA SILVA VIEIRA (Direito)

FLAVIA CECILIA FERREIRA PINTO (Direito)

ELLER FERREIRA PANTOJA (Direito)

CARLOS MIGUEL PEREIRA DE SOUSA (Direito)

AMANDA CERVEIRA DE ALMEIDA TEIXEIRA (Direito)

ANNA BEATRIZ NUNES DOS SANTOS (Direito)

KAROLINNE SANTOS CARDOSO (Direito)

HIARLEY DA SILVA DEL AGUILAL (Direito)

SARAH SOUZA DA SILVA (Direito)

DANIEL DENNER DOS SANTOS PIRES (Direito)

ANA PAULA CORREA BRABO (Direito)

ADEMIR GAMA DE ALMEIDA JUNIOR (Direito)

DESIRÉE COSTA MAUÉS (Direito)

MARIA CLARA MARTINS SILVA (Direito)

VANESSA DA SILVA BARBOSA (Direito)

BEATRIZ CARDOSO MARTINS (Direito)

LETICIA AIMI TAKAHASHI PEREIRA (Direito)

MARCOS VINICIUS DE ARAUJO ALBUQUERQUE (Direito)

MILENE REGINA LEAO DA SILVA (Direito)

FERNANDA CAROLINA SILVA DA CUNHA (Direito)

GLORIA MARIA RODRIGUES CARVALHO (Direito)

KASSIA LORRANE GOMES DE SOUZA (Direito)

MARIA ISADORA GOMES DO CARMO (Direito)

ADRYANNA CRYSTHINA SOUZA RODRIGUES (Direito)

FELIPE ANDREY DA SILVA SANTOS (Direito)

MARCELA DE JESUS GOMES AMARAL (Direito)

ALICE DE OLIVEIRA COSTA (Direito)

JAMILY ROCHA QUEIROZ (Direito)

JÉSSICA RAYSSA MELO BRITO (Direito)

LEANDRO DE MORAIS GONÇALVES (Direito)

KAMILLA FERNANDES TRINDADE (Direito)

RODRIGO COUTINHO MONTEIRO (Direito)

FABIANA SOARES FERREIRA (Direito)

MATHEUS MONTEIRO DOS SANTOS (Direito)

INGRYD MELO BATISTA (Enfermagem)

KAREN LEMOS PINTO (Odontologia)

KLYVER ROBERTH COSTA SOUZA (Odontologia)

LAYENE COSTA DE SOUZA (Pedagogia)

COMARCA DE BRAGANÇA

MARCOS VINICIOS BORGES REIS (Ensino Médio)

ANA CLARA DA SILVA FERREIRA (Ensino Médio)

COMARCA DE CANAÃ DOS CARAJÁS

ERICK ELIEZER MIGUEL DO NASCIMENTO NETO (Direito)

COMARCA DE CAPANEMA

CISINANDO THALLIS QUEIROZ FERREIRA (Direito)

COMARCA DE CASTANHAL

TAYNARA SANTOS (Direito)

COMARCA DE ICOARACI

PAULA EDUARDA DA ROCHA FERREIRA DOS SANTOS (Direito)

LUZIA BARBOSA FRAZÃO (Direito)

PAULO HENRIQUE PINHEIRO BAHIA (Direito)

KAREN CRISTINA DOS SANTOS ROXO (Ensino Médio)

COMARCA DE IGARAPÉ-AÇÚ

MARIA CLARA COSTA BARBOSA (Direito)

COMARCA DE ITAITUBA

RAILANE PIOTROSKI GOMES (Direito)

COMARCA DE ITUPIRANGA

RAFAELA SILVA MARQUES (Direito)

COMARCA DE PARAUAPEBAS

ANANDA MOREIRA SOUZA (Direito)

KEVYLA ALVES SAMPAIO DOS SANTOS (Direito)

PEDRO HENRIQUE GONÇALVES DE SOUSA (Direito)

COMARCA DE PORTEL

LETÍCIA TEIXEIRA VALADARES (Ensino Médio)

COMARCA DE SANTA IZABEL DO PARÁ

ANNY VICTORIA ALVES TORRES (Direito)

COMARCA DE SANTARÉM

EDUARDO DOS SANTOS DA SILVA (Administração)

LARA KEIRY DE ALMEIDA SILVA (Direito)

BARBARA COSTA DE ALMEIDA LINS (Direito)

JAMILLY OLIVEIRA DE SIQUEIRA (Direito)

SARA YORRANA CAMURCA MACIEL (Direito)

ALICE KAROLINE MENEZES DE ARAUJO (Psicologia)

COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

RUAN CAVALCANTE RIBEIRO (Direito)

COMARCA DE TAILÂNDIA

PAULA GABRIELA PINHEIRO FARIAS (Direito)

COMARCA DE VITÓRIA DO XINGU

LAIRE DALL’ACQUA MAIA (Ensino Médio)

Fonte: Redação do Jornal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 14/2024/10:30:37

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...