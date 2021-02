Ladrão de gado é preso e cinco animais são recuperados no Pará

(Foto:Reprodução) – Acusado já tinha até usado a própria marcação de ferro para identificar animais furtados

Um homem foi preso em flagrante delito por furto de gado em uma fazenda no município de Ulianópolis, no sudeste paraense. Conforme informações divulgadas pela Polícia Civil nesta sexta-feira (26), além da prisão, cinco animais foram recuperados na zona rural do município.

O acusado não teve a identidade revelada pelas autoridades policiais.

Após a informação do crime, policiais civis seguiram até a propriedade do autor, situada a 80 quilômetros da sede do município. Lá, os agentes localizaram um touro e quatro vacas, avaliados em aproximadamente R$ 30 mil.

O gado era fruto do crime.No local, foi constatado também que os animais possuíam a identificação, feita com marca de ferro, da fazenda do criminoso. Entretanto os policiais civis perceberam que a identificação estava sobreposta a que era usada na propriedade rural da vítima do furto.Diante do flagrante, o investigado foi encaminhado para a Delegacia de Ulianópolis, para os procedimentos cabíveis. Ele foi preso e está à disposição da justiça.

Por:Redação Integrada

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...