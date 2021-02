Policia militar prende suposto assaltante – vitima reconheceu criminoso em Novo Progresso

“Anderson da Costa Silva” após ser reconhecido pela vitima confessou o crime. (Foto:Jailson Rosa)

EM NOVO PROGRESSO – PM PRENDE SUSPEITO DE ASSALTO, VÍTIMA RECONHECE CRIMINOSO.

Um jovem foi preso acusado de roubo, sendo a vítima uma mulher, no Bairro Rui Pires de Lima, neste município. De acordo com os polícias o criminoso tentou culpar outro colega. Porém confessou a autoria e foi preso. O segundo comparsa não foi localizado.

O crime ocorreu na noite de ontem (25/02) por volta das 22h00min, no Bairro Rui Pires de Lima, neste município, tendo como vítima uma mulher, que teve seu aparelho celular roubado, por dois criminosos. Segundo a vítima, uma arma de fogo curta, foi utilizada no assalto.

A polícia Militar foi acionada, sendo repassada pela vítima todas as características dos suspeitos, o qual a polícia Militar realizou diligências. Horas depois, foi realizado uma abordagem, em um veículo que, estava o suspeito, identificado como “Anderson da Costa Silva”, junto de outras pessoas. O acusado tentou jogar a culpa em outro comparsa, tendo confessado a autoria do crime. A arma do crime e o segundo criminoso, não foi localizado, nem mesmo a arma do crime.

O acusado foi reconhecido pela vítima na delegacia de Polícia Civil De Novo Progresso, sendo realizado os procedimentos legais e cabíveis.

Reportagem: Jailson Rosa

