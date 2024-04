Três associados do Pará incluindo Novo Progresso, levam os veículos sorteados em promoção realizada pela Sicredi Grandes Rios

(Foto por: Divulgação) – Dois associados de Mato Grosso e três do Pará levam os veículos sorteados em promoção realizada pela Sicredi Grandes Rios

Ação realizada pela cooperativa teve duração de um ano; entrega será realizada com cerimônia na agência do associado sorteado

Associados de Itaúba e Alta Floresta, em Mato Grosso; e Santarém, Uruará e Novo Progresso, no Pará, foram os grandes sortudos da promoção Capital Premiado, realizada pela cooperativa Sicredi Grandes Rios MT, PA, AM, que sorteou cinco veículos Hillux zero km, no último dia 30 de março, pela loteria federal. Os nomes dos associados ganhadores foram anunciados durante a Assembleia 2024, que ocorreu na última terça-feira (02.04) com transmissão ao vivo pela Plataforma de Assembleias do Sicredi.

Dos cinco sortudos, três são pessoas jurídicas e dois são pessoas físicas.

*Hilux 2023 0km:AUTO ELETRICA DA FLORESTA LTDA- ALTA FLORESTA (MT)

*Hilux 2023 0km:TRANSPORTADORA NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA ITAUBA (MT)

*Hilux 2023 0km:TIAGO PINZON COMERCIO ALIMENTICIOS E REPRESENTACOES LTDA NOVO PROGRESSO (PA)

*Hilux 2023 0km:ROSANE TOLENTINO GUSMAO MAIA SANTAREM (PA)

*Hilux 2023 0km:VLADEMIR DA SILVA- URUARA (PA)

A lista com os nomes dos sorteados pode ser conferida no site https://www.sicredi.com.br/promocao/grandesrios/campanha/vencedores.

A promoção foi realizada pelo período de um ano (de 04 de abril de 2023 até 20 de março de 2024), quando os associados da cooperativa que realizaram aportes a partir de R$ 50 no capital social ganharam número da sorte para concorrer ao sorteio dos veículos. O valor total do prêmio está estimado em R$ 1,3 milhão. Asociados que fizeram a programação de aplicações acima de 12 meses tiveram mais chance de ganhar, pois receberam mais números da sorte.

Segundo o diretor de Negócios da cooperativa, Tarcísio Martinelo, o objetivo da promoção foi retribuir a confiança que os associados depositam na cooperativa. “O aporte no capital social torna a cooperativa mais forte, sólida e robusta, e contribui com a soma dos recursos ao patrimônio da cooperativa, que reflete na capacidade da instituição de captar e emprestar recursos, além de permitir investimentos em outras áreas, e melhorar ainda mais o atendimento aos associados”, afirmou.

Para marcar a promoção e a entrega dos prêmios, a cooperativa planeja uma cerimônia na agência do associado sorteado com a presença dele e seus familiares, colaboradores, diretores da cooperativa e alguns convidados.

A cooperativa Sicredi Grandes Rios está presente em 30 municípios no Norte de Mato Grosso e Oeste do Pará, com 48 agências e possui mais de 210 mil associados.

Sobre a cooperativa

A Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM é uma das 105 cooperativas integrantes do Sistema Sicredi. Está presente em 30 municípios no Norte de Mato Grosso e Oeste do Pará, com 48 agências. Em Mato Grosso, está presente em 14 cidades e 1 distrito, com 20 agências, e no Pará atende 16 cidades e 6 distritos, com 28 agências, com mais de 970 colaboradores que trabalham no atendimento a 210 mil associados. São 31 anos de história, caminhando junto com as pessoas e disponibilizando soluções financeiras que agregam renda e contribuem para a melhoria da qualidade de vida dos associados e das comunidades.

Fonte: Ascom Sicredi e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 05/04/2024/07:16:46

