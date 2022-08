Ladrão de moto pega uma “pisa” de moradores

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com informações preliminares, ele teria roubado a motocicleta de uma mulher, mas outros motociclistas perceberam a ação e o perseguiram. Não há informações sobre o estado de saúde dele. (Com informações do DOL).

Um homem foi espancado após roubar uma motocicleta no município de Marabá, sudeste do Estado.

