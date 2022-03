Moraes envia ao TSE inquérito sobre vazamento de dados por Bolsonaro

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Os dados sigilosos foram divulgados por Bolsonaro em agosto do ano passado. O presidente da República divulgou, durante live, informações sobre suposto ataque hacker ao TSE, em 2018. O chefe do Executivo federal mencionou o inquérito em uma tentativa de descredibilizar as urnas eletrônicas.

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes determinou que o envio das provas colhidas no Inquérito nº 4.878 ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

