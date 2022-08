Ufopa divulga 1ª convocação e habilitação dos candidatos classificados no PSEI e PSEQ 2022

(Foto:Divulgação_) – Comissão Permanente de Processos Seletivos da Ufopa publicou nesta sexta-feira, 5 de agosto, o edital de primeira convocação e habilitação dos candidatos classificados nos Processos Seletivos Especiais Indígena (PSEI) e Quilombola (PSEQ) 2022.

Os candidatos classificados deverão enviar toda a documentação solicitada no edital para o email habilita@ufopa.edu.br no período de 10 a 14 de agosto de 2022.

A convocação e a habilitação consistem na terceira fase do processo seletivo e têm caráter eliminatório, ou seja, o candidato que não entregar os documentos necessários no prazo previsto no edital estará eliminado. Apresentar a documentação completa é condição essencial para comprovar as informações fornecidas na inscrição e ter assegurado o direito à vaga.

Em caso de dúvidas na documentação, enviar e-mail para habilita@ufopa.edu.br .

O resultado preliminar desta primeira habilitação deverá sair no dia 18 de agosto e, conforme o cronograma publicado no edital, as aulas do primeiro semestre letivo de 2022 se iniciarão dia 19 de setembro.

Confira:

Para acompanhar o PSEI e o PSEQ 2022 na íntegra, acesse: http://www.ufopa.edu.br/proen/ .

