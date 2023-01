 Ladrão é morto com golpes de barra de ferro ao tentar furtar caminhonete, no Mato Grosso

Um homem, de 29 anos, foi morto com golpes de barra de ferro enquanto tentava furtar uma caminhonete em uma residência no bairro Monte Líbano, em Sorriso MT, ontem à noite. O proprietário da residência fugiu do local após o fato.

De acordo com o sargento Fernando, da Polícia Militar, moradores relataram que o suspeito havia chego há pouco, de uma fazenda onde trabalhava, guardou o carro na garagem e estava no banho momentos antes da ação.

“Passados alguns minutos, ouviu barulho de vidro quebrando em seu quintal e quando saiu, verificou que essa pessoa que está em óbito tentava furtar a caminhonete dele e estava quebrando o vidro do automóvel”, contou o militar.

“Ele tentou intervir, entraram em luta corporal e quando ele conseguiu alcançar uma barra de ferro que estava próximo ao quintal, começou a desferir golpes contra o indivíduo que estava tentando furtar a caminhonete. Após isso a pessoa caiu. A gente pôde ver vários ferimentos na cabeça não deve ter demorado para vir ao óbito”, explicou o sargento.

“Em conversas com pessoas da residência, foi dito que o proprietário foragiu do local e deve se entregar na delegacia de Polícia Civil mais tarde para esclarecer o que aconteceu. Provavelmente ele (vítima) tenha se trancado dentro da caminhonete e não tenha conseguido sair da residência, mas ele já tinha alcançado o controle e aberto o portão e sairia com essa caminhonete”,

Segundo o policial, o homem assassinado tem diversas passagens por homícidio. “Tem pelo menos três dezenas de registros de ocorrência, isso somente no sistema que é um pouco novo, ele tem mais passagens que anos de idade”, concluiu.

A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) foram acionadas e analisaram a cena do crime, em seguida o corpo foi liberado ao Instituto Médico Legal (IML). (Com informações do Só Notícias/Ana Dhein e Lucas Torres, de Sorriso – (Foto: Reprodução).

