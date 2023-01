Casa de Vidro do BBB 23, já tem seus dois participantes definidos; veja quem são

(Foto:Reprodução/ Instagram) – O BBB 23 já começou a aquecer as turbinas para a sua estreia no dia 16 de janeiro, desde a última terça-feira (10), com a estreia da famosa Casa de Vidro, que foi instalada em um shopping da Barra da Tijuca, com quatro participantes confinados.

Os 4 confinados, que disputarão a entrada definitiva na casa mais vigiada do país, são: Manoel, Paula, Gabriel e Giovanna. Dos quatro participantes confinados, apenas dois serão escolhidos e o homem e a mulher mais votados pelo público, deixarão a Casa de Vidro rumo a casa real mais vigiada do país em busca do sonho de se tornar famoso e milionário.

Com apenas dois dias de confinamento, dois participantes já mostraram que estão muito dispostos a conquistar essa vaga e tem movimentado a internet. Os ruivos Manoel e Giovanna, já tem a preferência do público e a liderança nas pesquisas para saber quem deve entrar no BBB 23. (Com informações de Thiago Sodré).



Jornal Folha do Progresso em 12/01/2023/11:04:00

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...