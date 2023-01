PRF recupera caminhão roubado e apreende madeira ilegal, em Altamira (PA)

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Jornal Folha do Progresso Com informações da PRF em 12/01/2023/15:59:58

Diante dos fatos, os dois homens, a caminhonete e o caminhão foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Altamira (PA), a fim de que fossem realizadas as medidas cabíveis, em tese, pelos crimes de receptação e transporte ilegal de madeira. A carga foi encaminhada ao órgão ambiental responsável. (Com informações da PRF).

A carga, segundo o condutor, teria sido carregada no município de Senador José Porfírio (PA) e teria como destino o município de Altamira (PA). Além disso, o homem afirmou ser apenas o motorista do veículo e que a carga pertencia a um segundo homem, que estava o acompanhando em uma caminhonete, como uma espécie de “batedor”. O condutor afirmou também que receberia a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) pelo transporte ilegal.

No sábado (07), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um caminhão roubado e apreendeu madeira ilegal, durante fiscalização no km 631 da BR-230, em Altamira (PA).

