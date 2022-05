Ladrões furtam carro ano 1983 de revenda de automóveis em Novo Progresso

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

Não haviam documentos no interior do veículo e o mesmo não possui seguro.

Um automóvel foi furtado em uma revenda de veículos “São João Veículos” , nesta quarta-feira, 11 de maio de 2022 no bairro Bela Vista em Novo Progresso. O fato ocorreu por volta das 04h00min desta quarta na Avenida Dr Isaías Antunes no Bairro Bela Vista esquina com rua Iriri.

You May Also Like