Polícia prende dois suspeitos por furto de de fios de cobre na BR-163 em Novo Progresso

(Foto:Divulgação Policia) – Após investigação de furto de cabos de energia elétrica na obra de iluminação pública nos canteiros da BR-163, perímetro urbano de Novo Progresso-PA, a polícia civil prendeu dois suspeitos na manhã desta segunda-feira, 6 de maio de 2024.

Conforme divulgou a polícia , os dois suspeitos,foram presos e identificados como Carlos Alberto de Araújo Filho, conhecido como FILHO, e Jonison Coqueiro da Silva, conhecido como SADAN.

Leia mais>Vândalos furtam mais de 7 km de cabos de iluminação pública do canteiro central da BR-163 do perímetro urbano de Novo Progresso

Ao serem presos os dois réus confessos, assumiram que furtaram parte da fiação e admitiram terem vendido no comércio local 31 quilos de fio, enquanto que outro negociou 35 quilos de material.

Furto: O furto de parte da fiação que seria para iluminar o perímetro urbano da BR-163, em Novo Progresso, foi alvo de vandalismo,em 30 de março de 2024, e causou prejuízos aos cofres da Empresa Via Brasil-BR 163, responsável pela iluminação do trecho da BR-163,no perímetro urbano de Novo Progresso-PA.

O furto recorrente de cabos de cobre instalados em redes de alimentação de energia elétrica em praças, avenidas e marginais da BR-163, em Novo Progresso. A situação é preocupante, pois tem causado transtornos à comunidade, a rede que seria para iluminar as marginais da rodovia BR-163 no perímetro urbano de Novo Progresso foram furtados bem antes de ser inaugurado.

O prefeito Gelson Dill,diz que os vândalos furtaram uma grande quantidade de cabos dos postes da Via Brasil, nos canteiros da rodovia. Segundo o prefeito aproximadamente 7 km de cabos foram furtados. (Assista ao vídeo)

