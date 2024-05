Anaconda: Conheça a nova espécie de sucuri gigante descoberta na Amazônia

(Foto: Jesus Rivas/Divulgação) – Cientistas identificaram recentemente uma nova espécie de sucuri gigante na Amazônia, potencialmente a maior do mundo. A Anaconda Verde do Norte, com aproximadamente 8 metros de comprimento e 200 kg, foi descoberta pelo biólogo e apresentador holandês Freek Vonk durante uma expedição no norte da floresta.

Até o momento, acreditava-se que apenas uma espécie de Anaconda Verde, também conhecida como Anaconda Gigante, habitava a região amazônica. No entanto, um novo estudo, conduzido por cientistas de nove países e publicado na revista Diversity, identificou a Anaconda Verde do Norte (Eunectes akayima) como uma espécie distinta.

Mesmo com a aparente semelhança entre as duas espécies de sucuris, o estudo revela uma diferença genética significativa de 5,5%. Esse valor é considerável, superando até mesmo a diferença genética entre humanos e chimpanzés, que é de cerca de 2%.

Apesar de sua descoberta recente, os cientistas alertam que a nova espécie já está em risco de extinção devido às mudanças climáticas e ao contínuo desmatamento na região amazônica.

O professor Jesus Rivas, líder da pesquisa, observou pela primeira vez indícios de múltiplas espécies de sucuri verde há mais de 15 anos. Junto com sua esposa, a Dra. Sarah Corey-Rivas, eles passaram anos analisando amostras genéticas e colaborando com outros pesquisadores para publicar suas descobertas.

