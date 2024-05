Publicação Nº 097/2024- VILSON ODERDENGE – CHACARA ODERDENGE

Torna-se público que VILSON ODERDENGE/CHACARA ODERDENGE , CPF 531.449.619-49, recebeu da SEMMA/NP (Secretaria Municipal de Meio Ambiente) a RENOVAÇÃO da Licença de A.A. (Autorização Ambiental) 003/2024, através do processo Nº 1268/2020, data de protocolo 14/12/2020, com validade para 04/12/2024 da Atividade de Extração de Minerais não metálicos, Autorização de corte e movimentação de terra (Conforme o disposto no código de mineração- Decreto Lei nº 227/1997,artigo3º,§1.), em Novo Progresso-PA.

