Lanterna da Série B, Guarani vence Brusque e encerra jejum de 13 partidas

Guarani vence, mas mas segue na lanterna (Foto: Raphael Silvestre)

Equipe paulista garante triunfo em casa com gol de Matheus Bueno.

RESUMÃO

O Guarani, enfim, reencontrou o caminho das vitórias na Série B do Campeonato Brasileiro. Na tarde deste domingo, o Bugre recebeu o Brusque no Brinco de Ouro, em Campinas, pela 18ª rodada, e venceu a partida por 1 a 0. O placar, apesar de magro, foi o suficiente para o time paulista encerrar o jejum que durava 13 jogos na competição. Matheus Bueno, aos 3 minutos da etapa final, balançou a rede e garantiu os três pontos.

COMO FICA?

Com a vitória, o Guarani chegou aos 11 pontos, mas ainda segue na lanterna da Série B, a três do Ituano, o 19º. Já o Brusque também vive situação delicada e corre risco de rebaixamento, pois tem 18 pontos e ocupa o 18º lugar (CLIQUE PARA CONFERIR A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA).

PRIMEIRO TEMPO!

A etapa inicial em Campinas teve um destaque: Matheus Nogueira. O goleiro do Brusque salvou a equipe catarinense em diversas oportunidades e conseguiu manter o placar zerado até a ida para o intervalo. Logo aos 2 minutos, João Victor foi lançado na área, desviou a bola de cabeça na marca do pênalti e parou no camisa 1. Na sequência, o atacante assustou de novo ao mandar a redonda na trave. O travessão foi o destino da bola aos 23 minutos, quando Airton arriscou de fora da área. Luan Dias, aos 38, e Caio Dantas, aos 45, também tiveram a chance de abrir o marcador, mas quem não permitiu? Ele, Matheus Nogueira, com duas grandes defesas.

SEGUNDO TEMPO!

Depois da pressão no primeiro tempo, o Guarani começou a etapa final como desejava: marcando gol. E ele foi de Matheus Bueno, aos três minutos. O volante recebeu a bola de Luan Dias na área e finalizou de cabeça para balançar a rede. Aos nove, Caio Dantas quase ampliou, mas Matheus Nogueira salvou o Brusque. Os técnicos promoveram mudanças, e nada aconteceu. Quase nos acréscimos, Reinaldo recebeu em velocidade e ficou cara a cara com o goleiro do Quadricolor. Ele tentou tirar do camisa 1 e desperdiçou a chance.

AGENDA DO BUGRE

O Guarani entra em campo novamente no dia 6 de agosto (terça-feira), às 21h (de Brasília), contra o Ceará, no Castelão.

AGENDA DO MARRECO

O próximo compromisso do Brusque na Série B será contra o América-MG, pela 19ª rodada. A partida acontece no dia 2 de agosto (sexta-feira), às 19h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis.

BORDERÔ!

Público: 2.974 torcedores

Renda: R$ 24.950

