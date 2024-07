CRB busca empate com Santos, que mantém folga na liderança da Série B

CRB x Santos, no Rei Pelé (Foto: Ailton Cruz)

Peixe faz gol validado após nove minutos de VAR; time da casa empata com Anselmo Ramon, artilheiro do campeonato.

Tudo igual em Maceió

CRB e Santos ficaram no empate por 1 a 1 na noite deste domingo, no Estádio Rei Pelé, em Maceió, pela 18ª rodada da Série B. O time de Fábio Carille se impôs na maior parte do tempo fora de casa e abriu o placar com um gol de Serginho que precisou de nove minutos para ser validado – por causa da análise do VAR sobre possíveis impedimento e toque de mão na jogada. O CRB conseguiu o empate pouco depois, com Anselmo Ramon – artilheiro da competição com oito gols. Apesar do tropeço, o Peixe continua tranquilo na liderança.

Como fica?

O empate leva o Santos aos 33 pontos, ainda com boa vantagem na liderança – a quatro do vice-líder Mirassol, com 29. O CRB vai aos 24 pontos, em décimo lugar. CLIQUE AQUI e veja a tabela da Série B.

Domingou no VAR!

O árbitro Sávio Pereira Sampaio precisou de nove minutos para validar o gol de Serginho – o tempo serviu para analisar um toque de mão de Guilherme em jogada com João Schmidt, se esse possível toque favoreceu o Santos na jogada e se o autor do gol estava impedido. Depois de tudo isso e de uma ida ao vídeo, Sávio, enfim, validou o lance.

Primeiro tempo

O primeiro tempo, embora tenha terminado sem gols, foi de bastante intensidade e entrega dos dois times. Com a posse de bola bastante equilibrada, 51% para o Santos, o domínio das ações foi do Alvinegro, com presença ofensiva e boas chances criadas, principalmente uma bola rolada por Serginho para o chute de Guilherme e uma batida de falta de Otero. O CRB teve velocidade, mas não conseguiu passar por Gabriel Brazão.

Segundo tempo

Os dois times continuaram em bom ritmo, mas com domínio maior do Santos, que abriu o placar após boa infiltração de João Schmidt e Guilherme e gol de Serginho – num lance que demorou nove minutos para ser validado após consulta ao VAR. O CRB não se abalou e chegou ao empate pouco depois, em cruzamento de Hereda e lindo voleio de Anselmo Ramon. O Peixe fez trocas logo na sequência, mas Willian Bigode, Patrick e Miguelito não mudaram o panorama da partida, que terminou em 1 x 1.

Próximos jogos

O Santos enfrenta o Sport na próxima sexta-feira, às 21h30 (de Brasília), pela 19ª rodada da Série B. O CRB recebe o Atlético-MG na quarta-feira, às 19h, no Rei Pelé, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

