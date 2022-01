Latro 1: operação das polícias Civil e Militar prende seis suspeitos de integrar quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas em Santarém

Seis suspeitos foram presos no bairro da Nova República — Foto: Amarildo Gonçalves/TV Tapajós

Duas mulheres e quatro homens foram presos na manhã desta terça-feira (18) no bairro Nova República. Drogas, dinheiro, balança de precisão, relógios e celulares também foram apreendidos. As informações são de Dominique Cavaleiro e Sandro Vaughan, g1 Santarém e TV Tapajós — PA

As polícias Civil e Militar deflagraram na manhã desta terça-feira (18) a Operação Latro 1 para desarticular organizações criminosas ligada ao tráfico de drogas em Santarém, no oeste do Pará. Seis pessoas foram presas por cumprimento de mandado de prisão.

A prisão das duas mulheres e dos quatro homens aconteceu no bairro Nova República em duas residências diferentes. Com eles a polícia também encontrou balança de precisão, relógios, dinheiro, celulares e uma grande quantidade de drogas. O material foi apreendido.

Muitas drogas foram encontradas com suspeitos — Foto: Amarildo Gonçalves/TV Tapajós

De acordo com a polícia, entre os presos está um suspeito de ter envolvimento na morte de um empresário no bairro Ipanema ocorrido em novembro de 2021, além de um homem suspeito de ter matado um policial militar em dezembro de 2019.

Ainda de acordo com a polícia, entre os presos também está um homem que tem ligação com facções criminosas.

Ele é suspeito de ser uma espécie de conselheiro da facção, dando as coordenadas das ações na cidade. Com o suspeito a polícia encontrou um caderno com anotações que possam ser do planejamento das ações da facção criminosa.

Os seis suspeitos, além do material apreendido, foram levados para a 16ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Jornal Folha do Progresso em 18/01/2022/17:40:42

