Presa com munições, namorada de foragido morto no Urumanduba é solta após pagar fiança

Jovem presa com munições e Francis Braia, morto ao reagir abordagem policial — Foto: Reproduçã/Redes sociais

De acordo com informações da polícia, a jovem que já foi atendente do NIOP estava escondendo o namorado na casa da tia após assalto em Belterra.

A jovem presa com munições de pistola calibre 38, foi solta na quinta-feira (1) após pagar fiança em Santarém, oeste do Pará. A prisão aconteceu no Urumanduba. De acordo com a polícia, ela já trabalhou como atendente do NIOP, na condição de servidora temporária.

De acordo com informações da polícia, a jovem que está grávida, sabia que o namorado era foragido da justiça e estava escondendo-o na casa da tia, no Urumanduba. No momento da abordagem policial Francis Braia esboçou reação, foi atingido pela polícia e morreu.

Ainda segundo a polícia, a jovem foi com o namorado alugar e devolver o carro usado pelos criminosos em um assalto realizado no município de Belterra. Na ação foram levados mais de R$ 40 mil em joias e objetos de valor.

A polícia continua investigando o caso e fazendo diligências para prender os outros envolvidos na ação criminosa. As joias levadas das vítimas ainda não foram recuperadas.

“Eles repassaram as joias rapidamente para uma terceira pessoa, que ainda não foi identificada, fazer a venda”, contou o delegado Erik Petterson.

O assalto aconteceu na quarta-feira (31) em Belterra, no oeste do Pará. Três homens fingiram uma pane mecânica em um carro e pediram ajuda em uma residência, as vítimas foram rendidas e os criminosos anunciaram o assalto.

Por:Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

