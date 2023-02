Legislativo realiza Sessão Solene de volta aos trabalhos

Gratidão e harmonia. Estes foram os sentimentos que marcaram o retorno aos trabalhos parlamentares. Depois de alguns dias em recesso parlamentar, no dia 15 de fevereiro, os vereadores reuniram-se no plenário da Câmara Municipal de Novo Progresso para dar início aos trabalhos parlamentares deste ano.

O prefeito Gelson Dill (MDB), foi convidado para compor a mesa e participar da Sessão. Ao receber a palavra, ressaltou a parceria do executivo e legislativo durante o ano de 2022, pautada no respeito e colaboração mútuos. Demonstrou, ainda, desejos de que essa parceria se solidifique neste ano.

Os vereadores tiveram a oportunidade de fazer suas considerações durante o uso da Tribuna Livre e demonstraram gratidão pela união entre os membros do legislativo, bem como a expectativa para o desenvolvimento de um trabalho exitoso em 2023.

Em suas considerações finais, o presidente Dirck Roberto, demonstrou estar a disposição dos munícipes, e com o executivo encontrar soluções para melhorias.”E aos vereadores que também foram sábios nas tomadas de decisões e desenvolvimento dos nossos trabalhos”. Graças a estas posturas conseguimos para nosso município que os poderes, mesmo independentes, sejam harmônicos”, explicou. Com esta sessão, o recesso parlamentar findou-se. A partir de agora o expediente retorna ao horário normal: das 07h00 às 13h00. Vale ressaltar que as sessões do legislativo são públicas e acontecem todas as terças, a partir das 09h00.

Veja a composição da nova mesa diretora do Legislativa (2023 – 2023)

Presidente: Dirck Roberto da Silva

Vice-Presidente: Juliano César Simionato

1º Secretario: Mateus Monteiro Santos

2º Secretario: Magno Costa Cardoso

Por:Jornal Folha do Progresso em 16/02/2023/17/01/2023/07:34:26

