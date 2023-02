Estudantes podem solicitar carteira de meia passagem intermunicipal até 14 de abril

(Foto: Ilustrativo) – Está aberto o período para cadastro de estudantes da Universidade Federal do Oeste Pará (Ufopa) que desejam solicitar a primeira via da carteira de meia passagem intermunicipal. O pedido pode ser feito de 13 de fevereiro até 14 de abril de 2023, mediante entrega de documentos presencialmente nos campi e núcleos universitários da Ufopa.

Quem tem direito – Apenas os estudantes que residem em município distinto do campus ou núcleo ao qual estão vinculados podem solicitar a carteirinha. Os estudantes que já possuem a carteirinha intermunicipal terão o benefício renovado automaticamente pela Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon-PA) e Comissão Gestora Tripartite de Meia Passagem Intermunicipal (Congmep).

Como solicitar – Os interessados devem entregar os documentos abaixo, corretamente preenchidos e sem rasuras:

Requerimento, disponível aqui (preenchido em letra de forma);

Declaração ou atestado de matrícula (emitidos pelo SIGAA);

Duas fotos 3×4, com fundo branco;

Cópia da Carteira de Identidade (RG);

Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Comprovante de residência no município de origem, atualizado e em nome do estudante, pais ou responsáveis (ex.: conta de água, luz ou telefone). Se o comprovante de residência estiver em nome de terceiros, é necessário anexar o contrato de locação ou declaração de moradia, reconhecida em cartório no nome do proprietário ou responsável pelo imóvel.

Os documentos deverão ser entregues de forma presencial nos campi e núcleos, conforme abaixo:

Campus Santarém

Pró-Reitoria de Gestão Estudantil (Unidade Tapajós, Bloco Modular Tapajós 2, Sala 151)

Horários: 9h às 11h e 15h às 17h

Campus Alenquer

Secretaria Acadêmica

Horários: 8h às 11h30 e 14h às 17h30

Campus Itaituba

Coordenação Acadêmica

Horários: 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30

Campus Juruti

Secretaria Acadêmica

Horário: 9h às 12h

Campus Monte Alegre

Secretaria Acadêmica

Horário: 8h30 às 11h30

Campus Óbidos

Secretaria Acadêmica

Horários: 8h30 às 11h30 e 14h30 às 17h30

Campus Oriximiná

Secretaria Acadêmica

Horários: 8h às 12h e 14h às 18h

Núcleo Universitário de Novo Progresso

Secretaria de Educação (Prefeitura de Novo Progresso – Tv. Belém, 768, Bairro Jardim Europa)

Núcleo Universitário de Rurópolis

Secretaria Acadêmica (Escola Padre José de Anchieta – Rua José de Anchieta, Bairro do Arroz)

