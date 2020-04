Progressenses sofrem com a falta de água nas torneiras

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

De acordo com a informação, vai faltar água mais alguns dias, a empresa “Águas de Novo Progresso” , vai trazer técnicos de outro estado para fazer a manutenção no sistema, não tem previsão,disse.

A Águas de Novo Progresso informa a população que devido a necessidade de manutenções emergenciais, no sistema de abastecimento, nesta quarta-feira (15.04), o fornecimento de água no município está comprometido.

You May Also Like