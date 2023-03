TRF1 lança concurso para juiz federal com salário inicial de R$ 32 mil

Diário Oficial da União publicou, nesta terça-feira (21), o edital de abertura do concurso público para o cargo de juiz federal substituto do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. publicou, nesta terça-feira (21), o edital de abertura do concurso público para o

As inscrições estarão abertas a partir do dia 27 de março e seguem até o dia 4 de maio de 2023 pelo site da organizadora Fundação Getúlio Vargas (FGV). Poderão solicitar isenção do pagamento da taxa de inscrição os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) para programas sociais do Governo Federal e doadores de medula óssea. A solicitação poderá ser requerida entre as 16h do dia 27 de março de 2023 até as 16h do dia 29 de março de 2023.

VEJA O EDITAL NA ÍNTEGRA AQUI

O cargo exige nível superior (bacharel) em direito, três anos de atividade jurídica comprovada, além de idade máxima de 70 anos, estar quite com o serviço militar, se do sexo masculino, entre outros requisitos. A remuneração inicial será de R$ 32.004,65.