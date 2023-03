Com cerca de mil famílias afetadas por enchentes, Marabá declara situação de emergência

Cheia do rio Tocantins provoca alagamentos e deixa desabrigados em Marabá — Foto: Reprodução

Decreto publicado nesta segunda-feira, 20. A Defesa Civil que aponta aumento do nível do Rio Tocantins acima do normal.

A Prefeitura de Marabá, região sudeste do Pará, publicou um decreto nesta segunda-feira (20), declarando situação de emergência no município, em virtude das áreas atingidas por enchentes e seguindo o parecer técnico da Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compedec).

Segundo a Defesa Civil do município, cerca de 400 famílias ficaram desabrigadas e cerca de mil famílias foram afetadas pelas enchentes. A Prefeitura de Marabá tem construído abrigos para ajudar a população em praças e prédios públicos.

A nova medida autoriza a mobilização de todos os órgãos públicos municipais sob coordenação da Defesa Civil, para convocação de voluntários e arrecadação de recursos para reforçar as ações de resposta à situação da região.

Além disso, as autoridades administrativas e agentes de proteção e Defesa Civil estão autorizados a adentrar residências para prestação de socorro e determinar a evacuação do local, utilizar propriedade particular no caso de iminente perigo público, assegurado ao proprietário indenização, se houver dano.

O decreto estabelece vigência de 90 dias dada seu início e ficam autorizadas a desapropriação, por utilidade pública, de propriedades particulares localizadas em áreas de risco de desastre, seguindo protocolos específicos.

Também fica dispensada de licitação, a aquisição de bens que sejam necessários ao atendimento durante o período de situação de emergência, assim como para as parcelas de obras e serviços relacionados à reabilitação dos cenários dos desastres, também seguindo procedimentos dispostos no Decreto.

Situação na região

No último domingo (19), o nível do rio Tocantins continuo subindo e chegou a marca dos 10 metros e 63 centímetros ultrapassando a cota de alerta que é de 10 metros e 50 cm.

A Prefeitura de Marabá tem construído abrigos para ajudar a população em praças e prédios públicos. “Aqui, na Marabá Pioneira, temos abrigos em construção, como na praça Paulo Marabá com 80 abrigos; no bairro de Santa Rosa temos mais 30 abrigos e, no prédio da antiga Borges Informática, estamos com 18 famílias”, contou Marcos Andrade, Coordenador da Defesa Civil.

Por:Jornal Folha do Progresso em 21/03/2023/10:32:17 com informações do g1 Pará — Belém.

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...