Lenda do basquete, Jerry West morre aos 86 anos

Na manhã desta quarta-feira (12), o Los Angeles Clippers anunciou a morte do lendário jogador de basquete Jerry West, aos 86 anos. De acordo com informações iniciais, o ex-astro da NBA morreu pacificamente em sua casa, em Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos.

No comunicado, o Clippers confirmou a morte e retratou o jogador como “a personificação da excelência do basquete e amigo de todos que o conheceram”.

Jerry teve uma morte pacífica e estava acompanhado de sua esposa, Karen, quando faleceu, disser a equipe americana em nota.

West é considerado um dos maiores jogadores de basquete da história da NBA, sendo uma referência no esporte ao longo de oito décadas, vencendo nove campeonatos como jogador, olheiro, treinador, executivo e consultor. Ele foi o arquiteto dos 10 títulos do Los Angeles Lakers nas décadas de 1980 e 2000 e conselheiro do dinástico Golden State Warriors.

A carreira do ex-astro foi tão marcante que ele foi um dos primeiros jogadores a ser nomeado MVP do All-Star Game e também foi membro de todos os primeiros cinco times defensivos da NBA. West foi um dos 50 melhores jogadores da história da NBA e foi incluído no Hall of Fame da Naismith Memorial Basketball Hall of Fame em 1980. Além disso, Jerry também foi inspiração para o logotipo da NBA.

Fonte: O Liberal e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 12/06/2024/10:26:12

