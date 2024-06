Sócio de empresa de vigilância é preso suspeito de matar homem encontrado em cima de telhado no Pará

Imagem mostra o suspeito preso (à esquerda) e as autoridades em cima do telhado do pet shop onde a vítima foi encontrada morta (à direita). (Foto: Reprodução | WhatsApp)

Inicialmente, testemunhas relataram à polícia que a vítima tinha sido sofrido uma descarga elétrica, mas depois as autoridades descobriram que ela tinha sido atingida por um disparo de arma de fogo.

Marcos Rodrigues da Silva, conhecido pelo apelido de “Mãozinha”, foi encontrado morto na manhã de terça-feira (11), no telhado de um pet shop, localizado na Rua Siqueira Mendes, em Abaetetuba, nordeste do Pará. Anteriormente, testemunhas relataram à polícia que ele tentou invadir o estabelecimento pelo telhado, quando acabou sofrendo uma descarga elétrica. No entanto, ainda na mesma data em que o corpo de Marcos tinha sido localizado, o caso teve uma reviravolta. A Polícia Civil descobriu que, na verdade, ele tinha sido atingido por um disparo de arma de fogo na cabeça. O suspeito de ter atirado contra “Mãozinha” é sócio proprietário de uma empresa de segurança privada. Ele foi preso.

A Delegacia de Homicídios de Abaetetuba foi mobilizada, por volta das 8h15, para o local onde o corpo de Marcos tinha sido localizado. Após investigação, a PC verificou uma perfuração de arma de fogo na parte posterior da cabeça dele. Câmeras de segurança nas redondezas do pet shop ajudaram as autoridades a entender o que tinha acontecido.

Analisando as imagens dos equipamentos de vigilância, foram visualizados dois seguranças privados nos arredores do pet shop. De acordo com a polícia, a dupla aparentava, na gravação, estar procurando por algo.

Um deles foi encontrado pela polícia e disse que Manoel Maria Vinagre Gomes, vulgo “Max”, de 35 anos, teria sido responsável pela morte de Marcos. O vigilante revelou aos agentes que a vítima estaria furtando a loja e, ao tentar fugir pelo telhado, foi baleada por Max, que aguardava no local, conforme consta na ocorrência policial.

A arma que Manoel utilizou pertencia a um dos seguranças vistos perambulando próximo ao pet shop e havia sido emprestada para Max.

Com base nos depoimentos, a polícia se dirigiu até a casa do suspeito, onde lhe foi dado voz de prisão pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil.

Manoel foi levado à delegacia de Abaetetuba. No seu interrogatório, o suspeito permaneceu calado. No entanto, de acordo com a PC, corroborou, de forma informal, com a versão dada por um dos vigilantes.

Max, que já havia sido indiciado por porte ilegal de arma de fogo, permanece à disposição da Justiça. Quanto a Marcos, a polícia informou que ele tinha passagens por furtos. Em nota, a PC informou que “um suspeito foi preso em flagrante pelo homicídio qualificado de Marcos Rodrigues da Silva.

O crime ocorreu nesta terça-feira (11) e o corpo da vítima foi encontrado no telhado de um estabelecimento comercial. O caso segue em apuração pela Delegacia de Homicídios de Abaetetuba”.

