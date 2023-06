Levou um gelo no WhatsApp? Veja como descobrir quem te bloqueou usando a própria plataforma

(Foto:Reprodução) – Com o crescente uso das redes sociais, muitos desenvolvedores das maiores plataformas da atualidade buscam aprimorar cada vez mais seus serviços, por meio de novas funcionalidades nos aplicativos que visam garantir seu lugar na concorrência e melhorar a experiência dos usuários.

Uma das principais preocupações das pessoas é com sua privacidade e segurança. Por isso, aplicativos como o WhatsApp, a maior plataforma de comunicação por mensagens do mundo, com bilhões de usuários, implementou a opção de bloqueio de perfil.

Isso possibilitou que contatos indesejados fossem privados de se comunicar com o usuário que o restringe. Mas, justamente pela privacidade, é difícil dizer quando alguém te bloqueia. Contudo, existem algumas formas de descobrir isso. Veja a seguir.

É possível saber quem te bloqueou no WhatsApp?

A ferramenta de bloqueio utilizada na plataforma da Meta, empresa dona do WhatsApp, é frequentemente aprimorada para que o contato bloqueado não saiba dessa condição, assim, a segurança e a privacidade se tornam ainda maiores.

Antes, era facilmente notável quando alguém te bloqueava, pois uma mensagem aparecia na tela do bate-papo informando que você não poderia mais trocar nenhum conteúdo com aquele perfil, revelando o ocorrido.

Tempo depois, com novas atualizações, o aplicativo foi restringindo pouco a pouco os dados que pudessem indicar um bloqueio, e assim, ficou muito mais fácil desapegar de contatos. Mesmo assim, alguns usuários conseguiram achar métodos pouco convencionais, mas acessíveis, de desmascarar o bloqueador.

Como descobrir se você está bloqueado?

Para saber disso, você pode procurar por alguns indícios no próprio aplicativo:

1. Impossibilidade de chamadas: Caso você tenha sido bloqueado, ao efetuar uma ligação, a plataforma o impede, cortando a chamada antes de completá-la.

2. Mensagens nunca entregues: Você também pode tentar enviar mensagens ao usuário. Caso elas nunca sejam entregues, pode ser um forte indício de que você foi bloqueado. Porém, sozinho, esse método não se comprova, pois a pessoa pode ter abandonado o número ou estar sem internet.

3. Status indisponível: Qualquer que seja o status (visto por último, foto temporária, mensagem do perfil, foto, etc.), todos eles deixam de aparecer para os bloqueados.

4. Aplicativos externos: É possível ainda usar outros aplicativos para saber isso, mas é necessário muito cuidado na hora do download, já que a permissão de acesso a um aplicativo tão pessoal pode ser um risco à segurança contra vírus.

5. Criação de grupos: Talvez, o modo mais fácil de saber se você foi bloqueado seja tentar adicionar o contato a um grupo. Caso não seja possível, o aplicativo informará que a opção não está disponível, pois isso só acontece no caso referido.

Fonte: Bruna Machado e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 19/06/2023/08:46:58

