Líder criminoso do “Novo Cangaço” morre em confronto com a polícia durante Operação “Senhor das Armas” no Pará

Foto: Reprodução | Na última terça-feira, 16 de janeiro de 2025, a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Repressão a Roubo a Bancos e Antissequestro (DRRBA), vinculada à Divisão de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), deflagrou a “Operação Senhor das Armas”. A ação teve como objetivo cumprir mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra os indiciados Ana Carla Silva do Nascimento, Valéria de Andrade Araújo, Talison Rodrigues da Silva e Dennys Correa Costa, conhecido por sua atuação como líder no planejamento e execução de crimes na modalidade “Domínio de Cidades” e “Novo Cangaço”.

Após investigações realizadas pela DRRBA/DRCO, Dennys foi localizado no município de Castanhal. Durante abordagem policial, o suspeito reagiu, disparando com um fuzil calibre 5.56 contra os agentes. Em resposta, houve uma intervenção que resultou na morte de Dennys, mesmo após os esforços de socorro.

Com Dennys, foi apreendido um fuzil Taurus calibre 5.56, além de documentos falsos utilizados para se identificar como Pedro Vicente Ferreira. As investigações apontaram que o suspeito possuía passagem pelo sistema prisional por crimes como roubo qualificado, falsificação de documentos e porte ilegal de armas de fogo. Também foi comprovado que ele fabricava fuzis calibre .50, alguns dos quais foram comercializados para o Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro.

Contra Dennys, havia ainda um mandado de prisão em aberto no estado do Maranhão, relacionado à prática de “Novo Cangaço”. A operação também revelou sua conexão com o roubo de uma caminhonete em Tucuruí em março de 2023, ocasião em que a polícia encontrou armamento pesado, explosivos e outros materiais ilícitos em uma residência usada pelo grupo criminoso.

A Polícia Civil do Pará segue investigando o caso e reforça o combate ao crime organizado no estado.

