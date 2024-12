Trio recebe multa de R$ 6 mil por pescar com equipamento proibido durante a Piracema, em Paulicéia (SP) — Foto: Polícia Ambiental

Envolvidos também responderão criminalmente pelo fato registrado no Rio Paraná.

Três homens, de 46, 63 e 65 anos, foram multados em R$ 6 mil neste domingo (8) por pescar com equipamentos proibidos no Rio Paraná, em Paulicéia (SP).

Enquanto realizada patrulha às margens do local, uma equipe da Polícia Ambiental avistou uma embarcação atracada em uma rampa. A equipe abordou os pescadores e encontrou na embarcação três redes de emalhar de 82 metros e um peixe da espécie piau.

Diante do constatado, foram elaborados três Autos de Infração Ambiental no valor de R$ 2.018 cada por “pescar mediante a utilização de petrechos não permitidos, sendo que os valores foram majorados ao dobro pelo período de Piracema”. Ao todo as multas chegaram a R$ 6.054 e os envolvidos responderão criminalmente pelo fato.

As redes foram apreendidas e depositadas na sede da Polícia Ambiental em Dracena onde ficarão à disposição da justiça.

Por ficar muito tempo sem refrigeração, o peixe estava impróprio para o consumo e foi descartado.

Fonte: g1 Presidente Prudente e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 10/12/2024/15:40:33

