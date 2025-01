Secretário de Educação do Pará desaparece para evitar intimação judicial

Foto: Reprodução | Na noite desta quinta-feira (16/01), o Secretário de Educação do Estado do Pará, Rossieli Soares, não foi encontrado na sede da Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) para receber uma intimação judicial. A decisão judicial é favorável a profissionais da imprensa e foi entregue por diretores do Sindicato de Jornalistas do Pará (SINJOR-PA) acompanhados da Assessoria Jurídica do sindicato.

Relatos de manifestantes indígenas indicam que o secretário estava no órgão após uma reunião com lideranças do movimento. Porém, com a chegada do oficial de justiça, ele não foi localizado. Apesar de esforços da segurança e de policiais militares para autorizar a entrada do servidor do judiciário, Rossieli Soares não foi encontrado na sede da secretaria.

Os representantes sindicais optaram por entregar cópias da decisão judicial às lideranças indígenas através da grade, já que o acesso ao prédio foi bloqueado. A decisão impõe uma multa de R$ 50 mil por dia ao governo do Estado em caso de descumprimento.

Uma nova tentativa de entrega será realizada na manhã desta sexta-feira (17/01). O objetivo do SINJOR-PA é garantir o cumprimento da determinação judicial que assegura o acesso dos jornalistas à ocupação organizada pelos povos indígenas.

