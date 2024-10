Líder religioso é preso por abusar de cerca de 50 crianças em Minas Gerais

Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais • Foto: PCMG

Ele mantinha um sítio onde realizava excursões com as crianças.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) prendeu preventivamente, na manhã desta quarta-feira (23), um líder religioso de 77 anos por suspeita de abusar sexualmente de aproximadamente 50 meninas com idades entre 3 e 11 anos.

A prisão do ex-padre Bernardino Batista dos Santos ocorreu na cidade de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH). Ele foi afastado da igreja em 2021.

Os crimes teriam ocorrido no município de Tiros, no Alto Paranaíba, desde 1980.

Em 2016, foi feita uma denúncia sobre abusos contra uma criança de 4 anos durante uma festa de casamento em um sítio na zona rural de Tiros. O suspeito, organizava inclusive, excursões com as crianças nesse local.

Com o avanço das investigações a PCMG chegou até o investigado e representou pela prisão preventiva, que foi cumprida na residência dele, no bairro Samambaia IV, em Juatuba.

O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional. Segundo a polícia, as investigações continuam e são conduzidas pela Delegacia de Polícia Civil em Tiros.

“Ele era padre em uma paróquia de Belo Horizonte, vinculada a uma escola. Então, por várias vezes, organizavam excursões e levavam essas crianças para passar um tempo no sítio do padre, com presença de professores e até mesmo de pais. Ele conseguia retirar essas crianças de perto dos responsáveis, com base na confiança, abusava delas e depois as devolvia”, descreveu a delegada regional em Juatuba, Ana Paula Kich Gontijo,

A delegada ainda fez um pedido, para que as vítimas procurem a Delegacia de Polícia Civil para denunciar o crime, fazendo referência ao caso. “Essa ocorrência chegará ao inquérito que está investigando a conduta desse suspeito. Quanto mais vítimas conseguirmos localizar, maior será a pena e mais perto da Justiça estaremos”, conclui.

