Líder religioso suspeito de abusar sexualmente de mulheres em ‘cura espiritual’ é preso, no Mato Grosso

Mandado foi cumprido nessa quarta-feira (2) — Foto: Polícia Civil de Mato Grosso

A mulher teria sido estuprada quando estava desacordada após ter tomado um chá, segundo a polícia. Outros casos vieram à tona depois da primeira denúncia.

Um líder religioso de 63 anos foi preso preventivamente, nessa quarta-feira (2), suspeito de abusar sexualmente de três mulheres durante tratamentos espirituais em Lucas do Rio Verde, a 360 km de Cuiabá. Os abusos teriam ocorrido em dias diferentes com cada vítima.

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito abusou de uma das vítimas enquanto ela estava desacordada, após ter tomado um chá.

Conforme o boletim de ocorrência, o homem foi denunciado pela primeira vez em 2020, quando o inquérito policial foi instaurado.

Já nos meses de junho e julho deste ano, outras duas vítimas procuraram a delegacia informando terem sido abusadas pelo líder religioso.

Segundo as mulheres, o homem praticou os atos libidinosos alegando “renovação das energias”.

As investigações apontaram que o suspeito manipulava as vítimas psicologicamente para praticar os abusos durante os atendimentos de cura espiritual.

Outras vítimas também foram identificadas por meio de relatos em redes sociais, fora da cidade de Lucas do Rio Verde, segundo a polícia.

Após a prisão do líder religioso, outras duas vítimas foram à delegacia denunciar os abusos praticados pelo investigado, que deve responder pelos crimes de estupro, estupro de vulnerável, violação sexual mediante fraude e importunação sexual.

