Liderança de facção criminosa é presa em Belém (PA)

Mulher é presa em Belém por envolvimento em homicídio qualificado | Reprodução: Polícia Civil

A mulher é suspeita de homicídio qualificado de agente público. Investigação revela envolvimento em facção criminosa.

Ocrime é um dos atos mais graves previstos no ordenamento jurídico, sendo punido com rigor conforme sua natureza e circunstâncias. No caso de homicídios qualificados, a pena pode ser ainda mais severa, especialmente quando a vítima é um agente público, cuja função é zelar pela segurança e ordem da sociedade. Crimes dessa natureza demandam investigações minuciosas, que muitas vezes se estendem por meses até que todos os envolvidos sejam identificados e capturados.

Foi nesse contexto que a Polícia Civil do Pará, por meio da Delegacia de Homicídios de Agentes Públicos (DHAP), com o apoio da Assessoria de Segurança Institucional (ASI/SEAP), efetuou a prisão de uma mulher na última quarta-feira (22). Ela é suspeita de envolvimento no homicídio qualificado de um agente público, ocorrido no dia 23 de abril de 2023, no bairro do Guamá, em Belém.

De acordo com as investigações, a mulher desempenhava um papel de liderança dentro de uma facção criminosa que atua na região. Como articuladora do grupo, era responsável por trazer armamentos e drogas do Rio de Janeiro para a capital paraense, exercendo forte influência no bairro do Guamá. A suspeita chegou a residir por anos no morro da Penha, uma área de alta criminalidade no Rio de Janeiro, e vinha sendo monitorada de perto por equipes da DHAP.

Relembre o caso

No dia do crime, a vítima foi brutalmente atacada por três indivíduos que efetuaram diversos disparos de arma de fogo, levando-a a óbito no local. Após o ataque, os criminosos fugiram rapidamente da cena do crime.

As investigações apontaram que os suspeitos alugaram uma kitnet em frente à residência da vítima, onde permaneceram por semanas monitorando sua rotina antes de executar o crime. A ação meticulosa evidenciou o planejamento minucioso do homicídio, o que resultou na classificação do crime como qualificado.

A prisão da suspeita representa um passo importante para a elucidação completa do caso e para o combate às organizações criminosas que atuam na região. A Polícia Civil segue investigando para identificar outros possíveis envolvidos e garantir a justiça.

Fonte: PCPA e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/11:25:49

