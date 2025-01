Simaria surge ‘irreconhecível’ e assessoria rebate críticas

Simaria apareceu de rosto limpo e sem maquiagem nas redes sociais | Foto: Divulgação

Simaria aparece sem maquiagem em vídeo e vira alvo de críticas nas redes sociais. Assessoria defende a artista e fala sobre sua vida comum.

Em tempos de filtros e edições impecáveis, a busca pela aparência perfeita nas redes sociais se tornou uma rotina para muitos. O que vemos online, com pele impecável e cabelos sempre alinhados, muitas vezes não reflete a realidade do dia a dia. Afinal, por trás de cada foto ou vídeo, existe uma pessoa comum, com imperfeições e momentos que não costumam ser compartilhados.

A cantora Simaria, de 42 anos, provou isso recentemente ao aparecer sem maquiagem em um vídeo publicado pelo influenciador Carlinhos Maia, de 33 anos. No registro, a sertaneja surgiu com os cabelos presos, usando um camisetão e sem nenhuma produção, o que gerou grande repercussão nas redes sociais.

Diante dos inúmeros comentários sobre sua aparência natural, a equipe da artista se pronunciou em sua defesa. “Ela não fez nada! O que a Simaria faz é muita massagem e sempre vai ao dermatologista cuidar da pele. Ela é uma pessoa que levanta e entra nas redes sociais de cara limpa”, afirmou a assessoria da irmã de Simone Mendes, de 40 anos.

A equipe ainda reforçou que, fora dos holofotes, Simaria leva uma vida comum, enfrentando desafios como qualquer outra pessoa. “Ela é uma pessoa normal, do dia a dia, como outra qualquer. A Simaria tem problemas para resolver e, às vezes, chora; às vezes, ri, é uma pessoa como outra pessoa qualquer”.

Confira o vídeo:

Vídeo: Simaria surge com visual irreconhecível e causa estranheza entre fãs Segue o fio🧶 pic.twitter.com/rzYy9iQwtw — VarelaNet (@VarelaNet) January 22, 2025

Fonte: Wagner Almeida / Diário do Pará e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 23/01/2025/10:38:08

