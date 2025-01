Cerca de 15 mil tartarugas-da-amazônia são soltas em Oriximiná (PA)

Foto: Reprodução | A iniciativa integra o Programa Quelônios do Rio Trombetas e, com o apoio da MRN, envolveu cerca de 70 voluntários dedicados à proteção das espécies na Amazônia.

Moradora da Comunidade Tapagem, localizada no município de Oriximiná, na região oeste do Pará, Maria Domingas Cordeiro firmou um compromisso com a sustentabilidade e a preservação de espécies da Amazônia. Ao lado de outros 70 voluntários, ela participou recentemente da soltura de quelônios na Reserva Biológica do Rio Trombetas (Rebio). No total, cerca de 15 mil filhotes foram soltos durante as ações. A atividade, que ocorre há mais de 40 anos, faz parte do Programa Quelônios do Rio Trombetas (PQT), coordenado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), com o apoio da Mineração Rio do Norte (MRN).

Realizada na praia do Farias, na base do tabuleiro do ICMBio, a ação marcou o encerramento de um ciclo de monitoramento e manejo iniciado em agosto de 2024 e contou com a participação de voluntários, moradores locais e empresas parceiras. “Estou há sete anos trabalhando neste projeto. Ele é muito importante porque temos carinho pelos quelônios e podemos vê-los ainda presentes na região, sem deixá-los desaparecer”, declarou Maria Domingas.

Assim como ela, famílias voluntárias desempenham um papel essencial na vigilância dos ninhos, coleta de ovos e soltura dos filhotes, fortalecendo o compromisso com a sustentabilidade na região. É o caso de Manoel Raimundo Santos, que participa do projeto protegendo os filhotes de tartarugas desde 2005. “Para mim, é maravilhoso fazer parte dessa ação e proteger as espécies próximas ao meu território. Quando aprendi a trabalhar com tartarugas, comecei a atuar na proteção desses animais. São espécies que foram muito exploradas, e me sinto feliz por estar ajudando a preservá-las”, afirmou.

Criado na década de 1980, o programa contribui para a manutenção de uma das maiores áreas de reprodução de quelônios na Amazônia, reafirmando a importância da preservação ambiental na Rebio Trombetas, unidade criada em 1979 para essa finalidade. “Eu acredito que o programa, diante do histórico de redução da população de quelônios ao longo dos anos, tem sido essencial para recuperar as espécies que antes viviam aqui e formavam a maior população da região. Sem essa iniciativa, acredito que elas já teriam sido extintas. Os desafios são muitos, e este dia representa o esforço de um ano inteiro. Com o apoio da MRN, conseguimos mobilizar os voluntários”, destacou Maria Carolina Pontes, chefe do Núcleo de Gestão Integrada ICMBio Trombetas.

Com o suporte contínuo da MRN desde 2003, o PQT tem ampliado suas ações de manejo e proteção. A parceria reforça o impacto positivo das iniciativas na fauna local e no desenvolvimento sustentável das comunidades do Alto Rio Trombetas e Lago Erepecu. A analista e coordenadora de programas e projetos ambientais da MRN, Genilda Cunha, enfatiza a relevância de incentivar a execução de ações como as do Programa Quelônios do Rio Trombetas. “É um grande orgulho apoiarmos esse trabalho, especialmente com as comunidades. Acredito que ele serve de exemplo para a região e outros territórios vizinhos, mostrando como podemos conviver e trabalhar com a natureza de forma harmônica. Com isso, sem dúvida, estamos construindo e garantindo um futuro mais sustentável para as próximas gerações”, comentou.

