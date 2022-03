Lideranças se reúnem em manifesto em Sorriso para cobrar duplicação da BR-163

(Foto: Portal Sorriso) – Liderenças se reuniram, nesta tarde, em prol do protesto “BR-163 Duplicação Já”, que ocorre às margens da BR-163 em Sorriso, principal via de escoamento de grãos de Mato Grosso em Sorriso e no Estado do Pará. A manifestação é pacífico e a rodovia não foi bloqueada.

O movimento chama a atenção para as péssimas condições da rodovia, que causaram mais de 2 mil acidentes em 2021, que resultaram na morte de 223 pessoas. (A informação é do Portal Sorriso)

O ato público é promovido pela Frente Parlamentar de Vereadores MT-PA e apoiado por lideranças políticas, industriais, entidades de classes dos caminhoneiros, do agronegócio, entre outras.

O prefeito de Sorriso, Ari Lafin, ressaltou que esta “é mais uma luta que faz parte do desenvolvimento. Nada se consegue sem a persistência. Aprendi ao longo de 20 anos na vida pública a ter paciência e persistência. Mas a nossa paciência já foi, agora nos resta a persistência por essa luta antiga e se for necessária vamos continuar unidos”.

O prefeito de Sinop, Roberto Dorner, frisou que serão feitas cobranças mais rígidas. “Estamos cobrando esse nosso ministro há muito tempo e nada sai do papel. Agora, temos que levar ao presidente da República essa reivindicação e dizer o por que esse ministro só nos enrolou. Precisamos de uma decisão rápida. Temos um consórcio que pode assumir esse trecho de três pedágios e dar a condição aos nossos munícipes. Estamos com as cidades divididas ao meio e morrendo gente constantemente nessas quatro cidades.

O presidente da Câmara de Vereadores de Sorriso, Leandro Damiani, destacou que, em decorrência do quantitativo de acidentes fatais, a rodovia ganhou uma nomenclatura negativa. “A BR-163 é a rodovia da produção, mas infelizmente já está sendo conhecido como rodovia das mortes. Em oito anos de concessão da Rota do Oeste, mais de 800 pessoas perderam suas vidas nessa rodovia. Precisamos de uma resposta do governo”.

Além de representantes políticos da região, o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, também marcou presença no protesto. “A capital não poderia ficar omissa ao movimento importante para a economia do estado e segurança da população. Esta região é impulsionadora da nossa economia, geradora de riquezas, que é levada também para Cuiabá. A nossa capital se associa a este movimento de recuperação e duplicação em respeito à vida e à potencialidade da nossa economia”.

A vereadora de Novo Progresso (PA) Adriana Manfroi informou que cerca de 200 parlamentares lutam por causas em prol da logística. “O estado do Pará abrange os 40 quilômetros mais precários da rodovia, intransitáveis, em que ocorrem acidentes e vidas se perdendo. Nós nos juntamos dar esse apoio e reivindicarmos juntos porque o fluxo da produção está muito grande para o porto de Miritituba”

Jornal Folha do Progresso em 18/03/2022/10:10:30

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...