Furto de cabos de energia causa prejuízos à população do baixo Amazonas

Foto: Reprodução | Os casos estão deixando clientes sem energia e provocando acidentes graves durante a remoção ilegal dos cabos elétricos

O furto de cabos ameaça a segurança da população e prejudica o fornecimento de energia elétrica. As denúncias vêm sendo registradas de forma recorrente principalmente pelos moradores das áreas mais afastadas do centro urbano.

Conforme levantamento feito pela Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia (Abradee), em 2024 foram registrados mais de 15 mil casos de furtos de cabos de energia, com mais de 100 toneladas de cabos furtados.

“A remoção indevida de cabos compromete a integridade da rede elétrica, onde os componentes são interligados e interdependentes. A sustentação dos postes está diretamente relacionada à tensão e ao balanceamento proporcionado pelos cabos. Quando um cabo é retirado, esse equilíbrio estrutural pode ser comprometido, aumentando o risco de inclinação do poste e de colapso do poste e dos demais condutores”, explica Rodrigo Nunes, executivo de manutenção da Equatorial.

O furto de cabos pode provocar acidentes graves e até fatais. Ao intervir na rede de energia com ela energizada, o indivíduo responsável pelo furto pode sofrer uma descarga ou choque elétrico, um acidente que sem socorro imediato, pode ser fatal. Outro problema provocado pelo crime é a suspensão no fornecimento de energia na área alvo da ação criminosa, deixando os clientes por longos períodos sem energia elétrica.

“A empresa realiza manutenções preventivas constantes da rede de distribuição, isso faz com que melhore o fornecimento de energia em toda a região atendida pela Equatorial. É importante ressaltar que boa parte dessas ações criminosas ocorrem na área rural, em locais de difícil acesso ou remota, devido a logística complexa da região, o que torna mais demorado o restabelecimento do circuito”, reforça Nunes.

SEGURANÇA

Para evitar acidentes com intervenções na rede de energia, a Equatorial Energia realiza campanhas constantes de conscientização sobre os riscos elétricos e dessa prática, orientando seus clientes através divulgações em veículos de comunicação, palestras em repartições públicas e durante a realização de ações como o E+ Caravana e E+ Segurança, que percorrem as cidades da região promovendo uma série de atividades.

DENÚNCIA

A distribuidora orienta que os clientes denunciem os casos de furto às autoridades policiais, através dos números 190 e 181, e reportem a suspensão no fornecimento de energia pelos canais de atendimentos 24h, pelo aplicativo disponível para os sistemas Android e IOS, e a atendente virtual Clara, no WhatsApp, 91-3217-8200, além do 0800-091-0196 e o site www.equatorialenergia.com.br

Fonte: Equatorial Pará / Jornal Folha do Progresso e Publicado Por: Jornal Folha do Progresso em 02/05/2025/13:44:52

