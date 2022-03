Preso em Novo Progresso homem que atropelou açougueiro em Matupá (MT); vítima internada em Sinop

FORAGIDO, ‘SCHUMACÃO’ É PRESO PELA PM NO PARÁ (Foto: Reprodução / Nortão Agora)

Preso em Novo Progresso suspeito de tentativa de homicídio em Matupá (MT); vítima internada em Sinop

O delegado municipal de Matupá, Waner Neves, confirmou no início da tarde desta quinta-feira(17), que Cristiano Schumacher, conhecido por ‘Schumacão’, foi preso em Novo Progresso, no Pará.

As primeiras informações dão conta de que a prisão foi efetuada pela Polícia Militar e que o suspeito foi encaminhado à Delegacia de Polícia daquela cidade para os devidos procedimentos.

Waner Neves disse que repassou aos policiais de Novo Progresso informações solicitadas sobre o pedido de prisão temporária que havia solicitado contra Cristiano.

Conforme o delegado, no dia da fuga, ‘Shumacão’ teria deixado a caminhonete em algum ponto da região de Matupá e seguido de carona com um caminhoneiro até o estado do Pará.

No momento da prisão, ele estaria em um restaurante de Novo Progresso.

15º Comando Regional de Polícia Militar confirma prisão de ‘Schumacão’ no Pará

Em Boletim de Ocorrência divulgado há pouco, o 15º Comando Regional da Polícia Militar de Peixoto de Azevedo confirmou que Cristiano Schumacher foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Novo Progresso, após a prisão que ocorreu nas proximidades da empresa Martelli.

Segundo a PM, o suspeito tentou empreender fuga ao avistar a viatura policial, mas acabou alcançado e preso.

Após a abordagem, a equipe que efetuou a prisão reconheceu Cristiano como sendo o mesmo que aparece em postagens em grupos de WhatsApp e que vinha sendo procurado por tentativa de homicídio.

Os policiais constataram ainda que havia um mandado de prisão expedido contra ele.

Ainda não há informação sobre quando ‘Schumacão’ será transferido para Matupá, onde ficará à disposição da justiça.

As buscas

Segundo a Polícia Civil, diligências vinham sendo feitas em toda a região, inclusive no Distrito União do Norte, para onde, segundo relatos de testemunhas na noite do atentado, o suspeito teria foragido, uma vez que costuma prestar serviços em uma fazenda daquela região pertencente a um comerciante de Matupá.

Informações que chegaram ao conhecimeto dos investigadores, são de que Schumacão estaria contando com a cobertura de terceiros para se manter escondido. Tais pessoas, se forem identificadas, poderao enfrentar sérias complicações junto à justiça.

O delegado Waner Neves vinha reforçando o pedido de apoio da população no sentido de auxiliar na localização do paradeiro dele.

Entenda o caso

‘Schumacão’ vinha sendo procurado desde a madrugada de sexta-feira(11), após atropelar com sua S10 o açougueiro Gilberto da Silva, o Betinho, e em seguida disparar um tiro que atingiu o pescoço da vítima.

O fato aconteceu nas proximidades de um bar na Avenida Hermínio Ometto.

Betinho, conforme reportagem publicada ontem(17), encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva(UTI) do Hospital Regional de Sinop, para onde foi transferido, após muito esforço da família.

As notícias sobre o tratamento da vítima, de 39 anos, não são nada animadoras.

Ele deverá ser submetido a uma cirurgia nas próximas horas.

Gilmar da Silva, irmão de Betinho, informou que após avaliação do quadro clínico, os médicos disseram que somente um milagre pode fazer com que ele recupere os movimentos.

“Ele não está bem. Os médicos estão esperando desinchar a região atingida para fazerem a cirurgia, mas é quase certeza de que meu irmão vai ficar tetraplégico”, disse.

Até agora não se sabe ao certo qual teria sido a motivação para que Cristiano Schumacher tentasse tirar a vida de Betinho.

