Loterias da caixa anuncia novo reajuste de preços nas apostas;Veja aqui novos valores

Reajuste de preços nas apostas

A CAIXA informa que as modalidades Lotofácil, Mega-Sena, Quina, Lotomania, Timemania e Dia de Sorte passarão a contar com novos preços. As alterações entrarão em vigor a partir dos concursos 2801 da Lotofácil, 2588 da Mega-Sena, 6138 da Quina, 2462 da Lotomania, 1932 da Timemania e 753 do Dia de Sorte. Para tanto, as apostas tipo “Teimosinha” estão sendo inibidas gradativamente por modalidade até o efetivo aumento de preço.

Veja tabela novos preços

Loteca em Dobro

A CAIXA comunica que nos meses de abril, maio e junho de 2023, a Loteca terá dois concursos semanais, contemplando jogos dos melhores campeonatos nacionais e internacionais, de acordo com a programação preliminar abaixo: Concursos Meio de Semana: Divulgação da Grade: 6ª Feira

Período de Apostas: 2ª e 3ª Feiras (até às 18h)

Período de Jogos: 3ª e 4ª Feiras

Apuração: 5ª Feira Concursos Fim de Semana: Divulgação da Grade: 3ª Feira

Período de Apostas: 5ª Feira a Sábado (até às 14h)

Período de Jogos: Sábado e Domingo

Apuração: 2ª Feira Confira aqui a grade de programação da Loteca. A programação também está disponível nas Casas Lotéricas, no Loterias Online e no App Loterias CAIXA.

