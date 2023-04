Pará é 2º estado que mais consome peixe no Brasil

(Foto:Reprodução) – Entenda relação dos peixes com a Semana Santa

Na Semana Santa procura e consumo aumentam.

O Pará é um dos principais estados que mais consome peixe no Brasil. Seja de água doce ou salgada, o pescado está no prato do paraense e na Semana Santa a procura é ainda maior.

Ricos em proteína, vitaminas e minerais, os peixes ajudam na prevenção de doenças cardiovasculares e contribuem para o controle dos níveis de colesterol.

Doralice Ribeiro vende pescado há 30 anos, de segunda a sábado, na Pedra do Peixe, no Complexo do Ver-o-Peso, na capital paraense. Ela diz que come o alimento todos os dias.

“Pescada, Dourada, Aracu, Pacu, qualquer um. A gente come assado, cozido, frito”, conta a vendedora dizendo ainda que não enjoa do alimento.

O peixe faz parte da rotina do paraense. O estado do Pará é o segundo maior consumidor de pescado do país.

De acordo com o historiador Márcio Neco, a preferência pela carne branca está diretamente relacionada com a proximidade com os rios.

“Os povos da Amazônia tiveram uma relação com a pesca e com o consumo de peixe muito grande devido a disponibilidade hídrica e também às questões culturais. Povos originários já consumiam de todas as formas e com a chegada dos portugueses, trazendo hábito alimentar de consumir pescado, isto vai se intensificar, sobretudo na Semana Santa, devido à relação com o Sagrado”, conta.

Segundo o presidente do Sindicato dos Peixeiros de Belém, no Mercado de Peixe, no Ver-o-Peso, diariamente são comercializados, quase 40 tipos de pescados.

“O povo paraense é abençoado porque em outros estados, vai daqui para lá. Aqui a gente tem essa gama, essa variedade de pescado. O consumidor chega, se abastece e leva para comer na sua casa. Aqui o consumidor não vai comer sardinha não, vai comer o peixe fresco”, diz o presidente, Fernando Souza.

O peixeiro Márcio dos Santos Cordeiro diz que a Dourada, a Gó, Pescada Amarela, Filhote e Guijuba são os tipos mais procurados pelos consumidores. Ele ainda diferencia os peixes de água doce e de água salgada.

“O da pele é o da água doce, e da salgada, da escama. Hoje em dia nós temos uma variedade muito grande. Peixe da água salgada eles migraram para doce e da doce para água salgada. Nós temos a piramutaba, a dourada na água doce, que vem do Amazonas, e temos peixe de pele também nessa água salgada”.

Na Semana Santa a procura pelo produto aumenta. A origem de comer peixe nesse período vem da tradição da Igreja de fazer jejum e ficar em abstinência de carne.

“O Cristianismo vai herdar da cultura judaica o pensamento de que o peixe não é carne vermelha. O peixe é o principal símbolo do Cristianismo, não a cruz. O peixe na idade média, era de fácil acesso às populações mais pobres, sendo a carne, um artigo de luxo, somente para os nobres. E também, é consumido em respeito ao não derramamento do sangue, respeito ao sacrifício de Cristo na cruz que derramou seu sangue pelos cristãos”, explica o historiador.

Por:Jornal Folha do Progresso/Com informações do g1 e TV Liberal — Belém em 10/04/2023/15:28:45

Notícias gratuitas no celular

O formato de distribuição de notícias do Jornal Folha do Progresso pelo celular mudou. A partir de agora, as notícias chegarão diretamente pelo formato Comunidades, uma das inovações lançadas pelo WhatsApp. Não é preciso ser assinante para receber o serviço. Assim, o internauta pode ter, na palma da mão, matérias verificadas e com credibilidade. Para passar a receber as notícias do Jornal Folha do Progresso, clique no link abaixo e entre na comunidade:

* Clique aqui e acesse a comunidade do JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

Apenas os administradores do grupo poderão mandar mensagens e saber quem são os integrantes da comunidade. Dessa forma, evitamos qualquer tipo de interação indevida. Sugestão de pauta enviar no e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835– (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: www.folhadoprogresso.com.br e-mail:folhadoprogresso.jornal@gmail.com/ou e-mail: adeciopiran.blog@gmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...